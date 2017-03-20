﻿冠君預留70億 夥母企等投地 建商用物業谷增長

冠君產業信託（2778）有意壯大資產規模，預留70億元夥拍母公司鷹君（041）及其他發展商，主動出擊投地建商用物業，為基金注入增長動力。冠君行政總裁王家琦表示，現時基金負債比率偏低，有條件向銀行借錢，以維持派息比率在94.5%水平。



冠君2006年上市以來，只進行了3次收購，包括2006年收購中環花園道三號（前稱花旗銀行廣場）三層、2008年收購朗豪坊辦公大樓及商場，及2013年收購花園道三號其餘股權。



王家琦預計，旗下兩大物業組合盈利將保持平穩，但為確保有新的增長動力，基金比之前更積極物色收購目標。



她說，「以前睇『現成』已起好嘅全幢物業，但實在唔夠內地人搶，佢哋（出價）真係好進取。」



因此，冠君將眼光投向回本期較長的物業發展項目。王家琦表示，冠君作為房地產信託基金，可以動用不多於資產總值（GAV）的10%，即最多70億元做發展項目，傾向建商用物業，地段則在傳統核心地區。最終投資額要視乎中標項目及合作模式，但必定會與其他發展商合作，「而家70億買唔到嘢，（按比例）只買到個廁所咋。」



合作夥伴不止鷹君



被問到是否與母企鷹君「拍住上」」？她說，「合作夥伴可以唔止一個！」不止鷹君，亦會考慮與其他發展商「夾錢」，但暫未有確實時間表，「都預唔到，但盡快做得成就愈好。」她指，項目可以是辦公樓、商場、或兩者混合，「兩樣都具吸引力，中環的辦公樓空置率低，租金有中資需求支持住；九龍東雖然短期受壓，但長線仍睇好。至於零售已見底，雖然未大幅回升，但現階段是好嘅投資機會。」



王家琦承認，若進行收購，負債比率無可避免會上升。但冠君過去兩年的資產負債比率維持在約20%水平，比證監會容許的不多於45%為低，因此意味基金最盡可以加多一倍債務，她指，現時銀行水頭充足，因此傾向銀行融資完成收購或投地。