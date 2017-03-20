﻿重磅股派成績表 成港股本周走勢關鍵

美國加息之後，港股突然向上突破，展望本周，大批重磅股陸續公佈業績，成為後市走勢關鍵。證券界人士認為，港股累積升幅已很可觀，要留意高位有獲利回吐。不過，假如業績優於預期，港股仍可逐步逼近25000點。



即將公佈業績的重磅股，包括周二（21日）的恒基地產（012）、中電信（728），周三（22日）的長和（001）及長實地產（1113）、騰訊（700）、吉利（175）、中國海外（688）、平保（2318），周四（23日）的中海油（883）、中移動（941）、中國人壽（2628），以及周五（24日）的中石化（386）等。



美國加息之後，環球股市普遍向上，但到周五則有整固。美股杜指微跌19點，收市報20914點，納指則收報5901點，無升跌。至於港股在美國的預託證券，則窄幅上落。滙豐控股（005）預託證券收市報63.52元，較香港收市跌1%，中移動（941）預託證券則較香港收市報升0.4%，報87.46元。



恒生指數上周五收市報24309點，以重磅股的預託證券走勢推算，港股今天將會輕微低開30點，在24280點附近開市。上周五夜期收市報24294點，較期指日間收市微跌5點，並較恒指低水16點。



技術阻力大



港股上周已經抽升至逾一年半高位，但信誠證券投資部高級經理劉兆祥認為，港股在升穿24000點之後，技術阻力很大，加上美股以及內地股市可能回吐，投資者應該趁高位減磅。新鴻基金融財富管理策略師溫傑指出，港股短期內會在24300點附近整固，但內地第四季經濟回穩，部份中資重磅股業績或會帶來驚喜，屆時港股可更上一層樓。