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﻿盛京擬債轉股應付不良率

2017-03-20 列印
　　盛京銀行（2066）去年資產質素轉差，不良貸款比率按年急升1.32個百分點至1.74%，副行長兼首席風險官王亦工解釋，主要由於去年有一家從事批發零售業務的企業因重組出現不良貸款數額多達逾20億元（人民幣，下同），惟該行已作充份撥備，現正就該企業債務進行債轉股的可能性進行談判，暫未有定案。

　　王亦工表示，去年不良貸款比率急升，主要受單一企業影響，因該企業需重組邁向市場化運作，可能會有債務股的安排。

  截至去年底，該行的不良貸款額約41億元，其中該單一企業已佔逾20億元，但強調該企業營運正常，而且該行擁有優先債權。
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