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﻿國泰明年燃油對沖恐續虧

2017-03-20 列印
　　國泰航空（293）去年業績受到燃油對沖拖累，虧損5.75億元，國泰管理層向分析員披露，倘油價保持在目前的低位，今年的燃油對沖虧損也不菲，明年也有虧損。

  目前在國泰資產負債表的對沖損失儲備已經高達95億港元，但因外幣對沖有35億元帳面盈利，因而抵銷了一部份資產負儲備。

　　國泰目前開展三年期的企業轉型計劃，除了瘦身及加快公司對乘客之靈活度之外，當務之急是要盡快扭虧為盈。交銀國際分析認為，企業轉型計劃大概要節省的開支，數目將約有19億元。國泰去年燃油對冲虧損85.46億元，計及2015年及14年虧損84.74億元及9.11億元，即過去3年共虧損178.4億元。
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