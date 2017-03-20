﻿星美擬分拆業務 成都潤運A股上市

星美控股（198）旗下子公司成都潤運獲得4名投資者，合共注資25億元人民幣，以換取成都潤運增資後經擴大合共約15.63%股權。增資完成後，該集團有意將成都潤運及相關資產於A股市場上市，該集團執行董事楊榮兵表示，成都潤運會透過借殼或IPO的形式於A股市場上市，暫時未有明確的上市時間表。



是次成都潤運獲得中泰創展、合盛深圳、東證歸鼎及建銀國際4個投資者注資，楊榮兵解釋，將子公司分拆在A股上市，主要由於A股市場的上市公司估值均較香港為高，加上內地投資者對於文化行業、電影業的熟悉程度也較香港的投資者為深入，所以有意把成都潤運分拆到A股上市。至於以那種形式上市，楊榮兵稱暫時未有定案，亦未有上市時間表。



二三線城市增長快



此外，星美控股有意將成都潤運於A股上市，成都潤運日後成功上市後會以溢價給予星美控股股票作為交換代價，星美控股則會成為成都潤運的控股公司。



內地電影院行業的市道，星美控股總裁鄭吉崇指出中國電影市場正平穩上升，而二三線城市的票房增長速度快，是電影院行業未來的增長潛力。而選擇設立電影院的位置，鄭吉崇表示會以二三線城市的中心位置為主，主要為在商場內。



票價方面，鄭吉崇表示全國平均票價約每張約30多元人民幣，而一線城市與四五線城市票價的差距也頗大，他舉例說上海IMAX戲院每張戲票約180元人民幣，其他普通院線約為每張40至50元人民幣。



大城市較愛進口片



至於選片方面，鄭吉崇表示內地電影院選片的方法與香港做法不同，香港電影院是購片回來再放映，而內地由於每年電影產出量多，電影院對於放映那一套電影有主導權，並會以拆帳的形式與電影商分帳，電影的放映天數亦由電影院根據觀眾的喜好來決定。被問及國產片與進口片的比例，鄭吉崇表示國產片佔55%、進口片則佔45%，他又指大城市如上海的觀眾對進口片的接受程度高，而三四線城市則對本土電影有需求。