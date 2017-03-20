﻿市場簡訊

—蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）上周六出席2017中國發展高層論壇發表演說，對全球化表示支持，並稱中國應當繼續對外資開放。面對美中關係日趨緊張、美國總統特朗普發表的貿易保護主義言論，庫克指，現實情況是，那些關閉國門、實行孤立政策的國家，人民得不到好處。







—招金礦業（1818）宣佈，截至去年12月底止年度業績，股東應佔溢利3.53億元（人民幣，下同），按年增長14.7%，每股盈利0.12元，派息0.04元。期內收入66.65億元，按年增長13.2%。







—彩生活（1778）公佈截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利1.88億元（人民幣，下同），按年上升11.5%，每股盈利18.78分，派末期息10港仙。收益13.42億元，按年上升62.2%。







—上海集優（2345）公佈全年業績，股東應佔溢利2.03億元（人民幣，下同），按年上升9.5%，每股盈利14.41分，派末期息3.5分。收入76.45億元，按年增加7.3%。







—美加醫學（876）公佈去年全年業績，股東應佔虧損1518.8萬元，每股虧損0.4仙，不派末期息.2015年同期亦錄得虧損3061.3萬元，每股虧損0.86仙。







—大中華金融（431）公佈去年全年業績，股東應佔虧損9.71億元，每股虧損26.28仙，不派末期息。2015年同期則錄得純利1.16億元，每股盈利4.93仙。







—在德國巴登巴登舉行的一連兩天20國集團（G20）財金首長會議，上周六閉幕。



在美國堅持下，會後共同聲明放棄「對抗保護主義及氣候變遷」的承諾，與會諸國財金首長僅同意將「中止競爭性貶值」、警告匯率波動風險，在貿易上僅提及需要強化貿易對經濟的貢獻，打破G20這10年來一再重申支持自由貿易和反保護主義的傳統。



由於美國總統特朗普認為氣候暖化是一場「騙局」，要削減環保預算，使G20財長也如以往般承諾支持遏止氣候暖化的資金援助。







—本月較早前宣佈配股集資的德意志銀行，周日發電郵聲明稱，將配售6.875億股新股，每股價格11.65歐羅，共籌集80億歐羅（約667億港元）。







—《星期日《泰晤士報》》報道，消費品製造商聯合利華（Unilever）準備將包括Flora和Stork品牌在內的總值60億英鎊（約577億港元）業務分拆出售，以回應拒絕卡夫亨氏收購後的股東壓力。



行政總裁珀爾曼下月將會公佈一系列的節省成本和包括上述拆售舉措的重組計劃。







—根據Hedge Fund Research Inc.的數字，2016年共有1057家對沖基金清盤，不但較前年增加，更是2008年以來最多的1年，反映自08年至今，對沖基金業的平均回報一直跑輸標準普爾500指數，促使投資者持續從大型沖基金撤資。



去年成立的對沖基金則有729家，少於2015年的968家，也是2008年以來最少。







—「股神」巴菲特去年獲加薪4%。據美國證監資料，巴菲特2016年擔任巴郡公司行政總裁的薪金為10萬美元（約78萬港元），與前年相同。



家居及保鏢補貼為38.8萬美元，高於前年的37萬美元左右。合起來計，這位全球第二大富豪去年獲得的報酬有48.8萬美元，較2015年約47萬美元增加近4%。







—薪酬顧問公司Johnson Associates Inc.預期，華爾街從業人員今年的平均花紅可望較去年增加達一成半，是2009年以來首見花紅較顯著增加的一年。與2016年華爾街銀行家和交易員平均花紅按年錄得輕微下降比較，今年的情況可說會大為改觀，反映美國總特朗普上任以來金融市場波動增加，正推高華爾街的交易部門利潤。