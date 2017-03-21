﻿連日急升惹證監關注 美圖倒跌逾11% 蒸發300億

早前股價已錄得11連升的美圖，昨天下午一度再急漲28%，帶動公司市值一度逼近1000億元。不過，市場突然傳出，證監會關注美圖股價異動，計劃向券商索取交易紀錄，觸發北水等買盤急撤，消息令股價急轉直下，最終倒跌逾11%收市。由昨天的高位計起，短短一個半小時，市值便蒸發了接近300億元。



市場人士指出，近期證監會連番出手打擊細價股炒風，包括勒令創業板公司駿傑（8188）在上市當日停牌，至今還未復牌。雖然證監會出手的消息只屬傳言，但炒家「寧可信其有」，紛紛沽貨離場，避免資金因證監會「落閘」而長期鎖死，美圖股價亦因此戲劇性地單日急轉彎。消息指，證監會索取交易資料的對象，主要是一些積極炒賣美圖的中資券商。證監會發言人表示，不評論個別事件。



傳證監查交易紀錄



另外，市傳證監會最少三度向券商要求索取美圖的交易紀錄，最早一次是美圖上市首日的交易紀錄。至於港交所（388）亦罕有向個別券商發信，要求提交早前透過深港通交易的順豐控股交易紀錄，可見中港兩地可能在聯手打擊透過滬港通或深港通操控市場的行為。



去年12月中掛牌的美圖，招股價只為8.5元。由於美圖在上市之前未有盈利，投資者難免有戒心，在上市初期股價走勢未見突出，甚至曾跌穿招股價。不過，內地在兩會期間，提出要發展人工智能等高科技，令到科技股大受熱錢歡迎。加上美圖在本月初獲納入深港通投資名單，在北水掃貨之下，股價發力炒上，連升11日，由9.97元升至上周五的18元，累積升幅達80%。



美圖昨天早段升勢未完，在突破20元大關之後，很快升至23.05元的高位，市值相當於974億元。以一間未有盈利的公司來說，市值竟直逼千億元大關，難怪市場嘩然。以大股東蔡文勝、吳澤源合共持有39%股權來說，昨天一度擁有384億元身家，但以收市價計算，他們身家則縮減至266億元，一下子不見了118億元。



美圖股價大幅波動，相信與內地資金爭相入市有關。以滬港通及深港通合計，昨天錄得超過13億元的美圖股份交易。不論是滬港通抑或深港通，都是南向渠道成交最活躍的股份。



美圖大股東蔡文勝早前接受內地傳媒訪問時，被問及公司為何在未有盈利的情況之下，仍然到香港上市。他回應說，不少內地大型互聯網企業，在上市之時都是蝕錢，例如京東、微博等。至於選擇到香港，而不是往美國掛牌，他解釋是因美圖的軟件甚受港人歡迎，在七百萬人的彈丸之地，下載量仍高達500萬次。