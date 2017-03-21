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﻿杜指窄幅上落

2017-03-21 列印
　　美股周一早段窄幅上落，杜指初段在60點波幅內先軟後升，在20900點水位爭持。市場仍在消化周末落幕的G20財金首長會議帶來的信息，油價走低則利淡能源類別股份，美國債和美匯變動不大。

　　杜瓊斯工業平均指數曾見20952.3點，較上周五升37.68點；納斯達克指數早段曾見5912.78點，升11.78點。滙控美國預託證價格曾見63.39點，較香港收市價跌0.11港元；中移動美國預託證價格曾見90.79港元，較香港收市價升0.44港元。歐洲主要股市後段偏軟，倫敦股市、巴黎和法蘭克福股市跌0.02%至0.21%。到今晨四時，杜指收報20905點，跌8點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見63.22元，較香港收市價跌0.28元；中移（941）美國預託證券見90.87元，較香港收市價升0.52元。

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