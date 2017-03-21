﻿神華豪派息590億 股價急升逾16% 否認受政府影響

中國神華（1088）出乎市場預期豪派息590.72億元（人民幣，下同），神華股價昨日高開逾15%，其後升幅一度擴大至逾20%，收市報19.14港元，升逾16%，成交27.84億港元。神華豪派特別息，引來各種揣測，神華副董事長兼總裁凌文昨日表示，大派股息旨在提高股東回報，並指派息完全取決於現金流及投資開支而定，並沒有受到政府或其他外部人士所影響。



大派股息的同時，其主席張玉卓昨日並無法出席全年業績記者會，更惹來市場揣測。凌文解釋時稱，由於所有央企高管昨日下午要在京開會，故未能來港出席業績發佈。



凌文：公司現金充足



對於增派息，凌文又解釋稱，股東及基金投資者不時有建議，在投資規模下降時可增加分紅。截至去年底，該公司未分派利潤達1500億元，目前經營現金流充足，相信派特別息對公司財務及未來建設項目沒有影響，又指未來派息比率將維持約40%左右。他表示，今年資本開支約350億元，較往年水平略低，說明煤炭與火力發電市場已不再處於高增長時代。



對該公司豪派特別息，外界亦有不少揣測，有分析認為，根據母公司神華集團在神華持股約73%推算，神華集團可獲逾430億元股息，可以用來兼併重組其他煤炭央企，承擔整合落後產能的平台。



疑派息助母企重組



瑞信認為，神華大幅增加派息可能是響應國資委主任蕭亞慶早前要求上市公司關注派息，應不斷提高投資者回報，同時滿足母公司的資金需求。估計有15家國企符合提高派息的條件，包括中石油（857）、中海油（883）、中移動（841）等。



對於神華大派特別股息，證券商看法各異。滙豐證券指出，神華多年來累積大量現金，以特別股息的形式派發是最理想的使用方式，對股價而言，屬正面因素。德意志則將神華目標價上調18%，至25元，維持「買入」評級，該行認為，神華股本回報有改善，預期將會有更多大行調整神華的評級。然而，瑞信較關注煤炭價格前景，即使上調目標價，但仍維持「跑輸大市」評級。



麥格理則認為，神華業績並非完全正面，雖然銷售仍有改善，但技術升級及節能環保錄得28億元減值虧損，預期未來有機會再有減值項目。