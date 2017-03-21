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﻿嘉里3.7億售亞空運中心15%

2017-03-21 列印
　　嘉里物流（636）公布，出售15%亞洲空運中心權益予香港航空，作價3.75億元，預期可為集團帶來收益。　　嘉里物流旗下Torres及其他獨立第三方與買方香港航空附屬Holistic Capital Investment Limited訂立購股協議。

　　根據協議，Torres以3.75億元向Holistic出售5400萬股亞洲空運中心的股份，相當於已發行股本15%；連同其他獨立第三方賣方，共售出1.26億股股份，佔亞洲空運中心已發行股本35%，涉及總代價8.75億元。

　　對於是次交易，嘉里物流預期，將為集團帶來溢利，實際溢利金額須視乎購股協議的調整而定。
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