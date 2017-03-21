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﻿創銀等71億悉售香港人壽

2017-03-21 列印
　　由創興銀行（1111）等中小型銀行持有的香港人壽終成功賣盤。創銀公布，其附屬創興保險、亞洲金融（662）旗下亞洲保險、華僑永亨銀行、上海商業銀行和永隆銀行，以71億元向首元國際悉售香港人壽股權。創銀估計可因此獲得10.88億元收益。

        創銀在公布中指出，以股份出售代價71億元現金計，創興保險持股比例涉及代價為11.83億元，估計將因此錄得除稅前收益約10.88億元，所得款項將用於再投資業務及一般營運資金。

　　亞洲金融公佈，亞洲保險亦將從代價中收取現金約11.83億元，即其所持有股份在代價中之有關比例。是項交易仍有待監管機構批准。
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