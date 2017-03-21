﻿英傳啟脫歐談判 鎊匯應聲下挫

國際油價周一跌逾1%，紐約4月期油低見每桶47.82美元，美國油產不斷攀升，削弱油組減產成效，促發投資者紛紛平掉油價好倉。聯儲局上周議息後未見加快加息步伐，令美匯周一見四連跌，跌至100點邊緣，利好金價攀上兩周高位，見每盎司1235美元。歐羅曾升見1.077美元，英鎊則先升後軟，在英國傳出下周三（29日）啟動脫歐談判程序下，回落至1.23美元水位。



紐約4月期油昨日曾跌94美仙或1.93%，見每桶47.84美元；倫敦5月期油亦跌1.45%，見每桶51.01美元。追蹤油田狀況的Baker Hughes顯示，美國截至上周的活躍鑽油台數目再增加14個，至631個，是2015年9月以來最多，意味美國頁岩油商持續增產，勢將削弱油組通過減產來平衡油市供求的努力。



消息促使投機者在截至上周二的一周，削減兩地油價好倉達新高的86582張，令凈好倉降至12月中以來最低的31.5萬張。金價則攀上兩周高位，紐約4月期金曾升5.3美元或0.43%，見每盎司1235.5美元；倫敦現貨金亦見四連升，昨日升6.49美元或0.53%，見每盎司1235.78美元。



聯儲局上周三結束議息會議後，維持年底前加息3次的預期，令預測儲局可能加息4次的美元好友失望，促使美匯指數昨日四連跌，曾跌0.28%，見100.02點。



此外，上周末結束的G20財金首長會議，會後聲明雖然維持避免貨幣操控的語句，但沒有再呼籲自由貿易，顯然受到美國政府高唱公平貿易的影響，這樣的發展，終會對強勢美元構成壓力。



種種因素促使宏觀和槓桿基金加碼美元短倉，令本周風險相對較低的歐羅一度升0.36%，見1.077美元（歐羅兌8.36港元）。



英鎊則先升後軟，早段曾升0.32%，見1.246美元，但歐洲中段傳出首相文翠珊將於本月29日啟動脫歐談判程序後，英鎊馬上掉頭跌0.11%，見1.2382美元（英鎊兌9.61港元）。