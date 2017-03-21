﻿IFC外望——渣打增產假 12周變20周

商界為改善員工產假出一分力！渣打銀行昨天宣佈一系列提升僱員福利措施，以創造更靈活和家庭友善的工作環境，包括於下月起將有薪產假和侍產假，分別由現時十二個星期和五天，增加至二十個星期和兩個星期。合眾人事顧問總經理蘇偉忠指形容，渣打做法十分慷慨，既能增加打工仔歸屬感，相信會引起同業仿效。



渣打宣佈改善員工福利的措施，還包括領養兒童的父母，由現時可享的五天有薪領養假，增加至兩個星期，有關產假、侍產假及領養假的措施均會於下月一起生效。此外，渣打推出全新的「靈活工作安排政策」，為僱員提供「在家工作」、「彈性工作時間」和「兼職工作」的選擇，將視乎個別員工的職務和上司批核而定。



推「在家工作」等



渣打香港行政總裁禤惠儀表示，大幅增加產假和提供更彈性的工作安排，幫助僱員達至更理想的工作與生活平衡，透個推行以人為本的人事管理政策，相信僱員僱主雙方可互惠互利，達致雙贏。



蘇偉忠指，現時人力市場除了一般以薪金作競爭外，還會推出關愛員工的福利措施，增加員工歸屬感，他形容渣打做法，十分慷慨，相信能吸引打工仔，又指甚少企業會如止大幅延長相關假期。但他坦言，中小企人手緊絀，難作類似靈活工作調配。



騰訊「絕藝」鍊贏日本圍棋AI



經常聽到有人問究竟人腦叻啲定電腦叻啲，唔知大家仲記唔記得去年就有一場「人機大戰」，由韓國職業九段棋士李世，與Google人工智能程式AlphaGo對戰，雖然李世最後都係輸咗，但係四局對戰之中，係連輸三局之下，贏咗最後一局，算係為人類爭番些少面子啦！人機大戰，機械贏面梗係大啲啦，但有無諗過人工智能對戰人工智能又有咩效果呢？



騰訊（700）嘅圍棋人工智能程式「絕藝」（FineArt），就好巴閉咁喺日本電氣通信大學（UEC）舉辦嘅UEC盃電腦圍棋大賽決賽之中，砌低由日本研發的DeepZenGO，仲以11戰全勝戰績贏咗今次比賽嘅冠軍，人工智能大戰人工智能，估唔到國產貨勝一籌呀！



其實，UEC盃並唔係一般嘅圍棋賽，參賽選手全部都唔係人類，而是人工智能，每年都會喺日本舉行，可以話係最具傳統和最有權威嘅電腦圍棋大賽，換句話呢個比賽即係較量下邊度研發嘅人工智能勁啲啦！另外，騰訊今次咁叻仔贏咗日本，仲蟬聯最具價值中國品牌榜首，怪唔之騰訊嘅股價有升無跌啦！



高瞻



