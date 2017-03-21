﻿市場簡訊

—東亞銀行（023）宣佈，委任李國本為獨立非執行董事及風險委員會委員，即日起生效。李國本現年49歲，為聯業製衣有限公司的總裁及科技總監，擁有牛津大學博士學位及倫敦帝國學院電機工程學士學位。







—光啟科學（439）昨日發盈喜，預期截至去年12月底止年度盈利，將按年大幅增長，該公司指出，盈利將較前年度大幅增加，主要是由於投資收益、業務發展等所致。該公司於2015年純利為3001萬元。







—大成生化科技（809）昨日公佈，核數師華普天健（香港）會計師事務所與該公司管理層的溝通，截至去年底止年度的財務報表，有可能出現不發表審核意見。主要由於2015年核數師報告內對集團截至2015年年底止年度的綜合財務報表中，所列的若干審核事項仍然持續，當中包括未能執行有效審核程序，以及獲得足夠審核憑證以驗證兩家海外附屬公司的財務資料等。







—上市七個月，因公司主席忽然失聯，於2014年7月停牌至今的福建諾奇（1353），昨日公佈2016年底年度業績，期內營業額大跌近8成，至443萬元（人民幣，下同），由於期內完成重組錄得收益4.48億元，令去年虧轉盈，賺4.06億元，每股盈利0.67元，不派末期息。







—博華太平洋（1076）在塞班島的賭場一直以臨時賭場營運，有傳正式賭場將於本月底開始營運，有消息指出賭場內將有70多張賭枱，而中場及貴賓枱約各佔一半，而角子老虎機有近200部，而臨時賭場內大部份設施亦將會搬往新賭場。



—金川集團（2362）昨日公佈業績同時公佈，以每股作價0.8元，較上周五收市價大幅折讓近32%，向山東高速環渤海投資（香港）配售4.83億股股份，淨籌約3.84億元，擬用作一般資金用途，配售股份佔擴大後股本9.99%，禁售期為1年。







—四洲集團（374）以3.68億元出售旗下西貢康定路1號 物業，淨賺3.2億元，金額足足比四洲2016年度全年盈利4582.7萬元多出7倍。







—中信建投（6066）執行董事兼總經理齊亮昨日表示，A股巿場去年成交量較前年（2015年）少五成，A股市場日均成交更低於去年同期，反映證券行業低迷。







—花樣年（1777）主席潘軍表示，為應對一二線城市調控，將在三四線城市增加住宅產品供應，並有信心完成今年銷售目標150億元（人民幣，下同），按年上調25%。他表示，該公司主流產品以「住」為主，符合中央定調發展剛需市場，預計今年一二線城市可貢獻100億元銷售，三四線城市則貢獻50億元。







—今年1月已發盈警的昆明機牀（300）於昨天開市前停牌，該公司昨天在上交所公告披露，於去年的年度報告審計過程中，發現以往年度可能涉嫌財務違規，可能導致該公司2013年淨利潤為負值，從而出現由2012年至2016年連續5年虧損的情形。沈機集團擔任大股東的昆明機牀昨天披露，審計人員發現在2016年度，存在存貨不實、收入跨期等問題。隨後展開自查，並發現以往年度存貨、收入及費用等事項存在涉嫌財務違規的重大問題。