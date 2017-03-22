﻿長建賺96億減14% 全年派息增半成 英業務未受脫歐影響

長江基建（1038）公佈去年全年盈利為96.36億元，較前年度下跌14%。每股盈利3.82元，但期內增派息，每股派末期息1.63元，升5.2%。長建主席李澤鉅指出，溢利下跌歸因於去年英國下調企業稅率幅度低於前年，英國遞延稅收抵免較前年為少，以及前年曾就若干非營運事項結算所撥回之撥備和開支影響。



長建主席李澤鉅表示，該公司業務未受英國脫歐影響，脫歐公投結果除為環球經濟帶來不明朗因素，亦對英鎊構成重大壓力。儘管如此，英國業務基本營運並未受到影響。



英國投資組合包含受規管業務及合約營運項目，均提供穩定及可預計之回報。英國業務貢獻6.03億英鎊，上升6%。若剔除稅收抵免之影響，英國溢利貢獻則增14%。英國電網佔英國溢利貢獻50%。



英業務貢獻六億鎊



長建去年面對多項挑戰，包括匯率波動（尤以英鎊為甚），以及利率日益上升。儘管受到這些因素影響，世界各地業務均表現良好，溢利貢獻以港幣計算與去年相若。長建上市20年來，股息連年增長，去年連同已派發的中期股息每股63仙，全年合共派2.26元，上升5.1%。



於英國的其他受規管業務包括Northumbrian水務、北部配氣網絡及威爾斯與西英格蘭配氣網絡均超越預算目標，表現理想。該等項目現均處於規管周期之初段或中段，可就往後數年的收入作準確預算。



環球業務普遍造好



去年UK Rails首度提供全年溢利貢獻。自收購完成以來，一直表現良好，並以具吸引力的租金回報率達成數項新列車建造協議，涉及10億英鎊。澳洲業務增長穩健，加上出售非核心投資項目錄得資本收益，當地業務之溢利貢獻升71%，至3.36億澳元。



內地業務溢利3.47億元，有輕微增長。紐西蘭業務的溢利3400萬紐西蘭元，升10%。EnviroNZ及Wellington Electricity皆增長良好。加拿大業務溢利升38%，至3200萬加元。Canadian Power及Park'N Fly之表現理想，Husky Midstream亦於年內首度為集團提供溢利貢獻。歐洲方面，荷蘭垃圾發電溢利2000萬歐羅，增長8%。葡萄牙Renewable Energy於首度提供全年溢利1200萬歐羅。



長建昨收報62.5元，跌0.5%。