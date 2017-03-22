﻿恒地基礎盈利升29% 派1.13元兼十送一

恒地（012）去年出售投資物業，推動基礎盈利急升29%，至141.7億元，股東盈利則只升3%，為219.2億元，每股盈利6元，派末期息每股1.13元，升5.6%，另每10股送1股紅股，與上年相同。



恒地主席李兆基於業績中指出，擬於今年開售8個項目，合共佔133萬方呎，除了已開售的高爾夫御苑及創豪坊外，還有皇后大道西460號共645個住宅，長沙灣寫字樓創匯國際中心，以及商住項目田灣街12至18號。



去年出售香港住宅物業總額為100.82億元，經營盈利為38.4億元，跌6%；但以48.1億元出售整幢上環金龍中心，長沙灣Global Gateway工廈單位；馬頭角迎豐及筲箕灣柏匯商舖等，獲利合共22.57億元。今年初恒地以5.15億元出售12個輝煌臺商舖，又分別以22.48億元及10億元出售觀塘麗東酒店及北角麗東軒，即17至18年度再有出售投資物業盈利。



恒地已購入80%或以上業權之舊樓共39個，重建後佔380萬方呎。今年有5個正在策劃重建或更改用途的舊樓，尚未定開售日期，預計佔140萬平方呎。新收購之市區舊樓項目，有17個已購入全部業權，涉及178萬方呎，預期於18至19年開售或出租。已購入八成以至全部權益之市區舊樓有22個，自佔面積約200萬平方呎。



恒發賺一億元



另外，恒發（097）去年股東盈利1億元，較15年度之調整後盈利增6%，每股盈利3.3仙，維持派每股末期息2仙。去年恒發在荃灣、元朗、馬鞍山、將軍澳、大角嘴及屯門千色店銷售自營貨品收入下跌2%至4.34億元，毛利率亦輕微降1個百分點至35%。