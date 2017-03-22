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﻿中電信少賺10% 派息反增

2017-03-22 列印
  中電信（728）昨日派發截至去年12月底止年度成績表，期內股東應佔溢利180.04億元（人民幣，下同），較前年度跌10.2%，每股盈利0.22元，派末期息10.5仙，派息增逾10%。董事長兼首席執行官楊杰解釋時稱，在充份考慮股東回報、盈利情況、未來現金流水平及資本開支後，建議適當提高派息水平。

　　楊杰指出，內地10月1日取消漫遊收費等提速降費措施將對集團營運有一定影響，相信收入和利潤仍可保持增長，惟未透露具體數字。中電信今年資本開支將繼續下降8%，至890億元，其中4G和光纖寬頻的投資佔73%。楊杰指出，若明年仍未發展5G業務，預計2018年的資本開支將有顯著下降。
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