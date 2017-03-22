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﻿中海油服盈轉虧蝕114億

2017-03-22 列印
  早前已發盈警的中海油服（2883）昨晚派發去年成績表，一如預期由盈轉虧，去年勁蝕114.59億元（人民幣，下同），相對2015年盈利為10.73億元，期內每股虧損2.4元，但仍派末期息每股0.05元，派息金額較上年減少26%。

        受全球油田服務市場持續惡化，以及近期油價繼續低位運行，全球石油勘探和生產領域資本支出持續減少，中海油服的相關業務工作量、廠房及機器的服務價格及資產使用率下降。中海油服覆核並確認的相關減值損失為36.88億元。同時，中海油服確認商譽減值損失34.55億元，較上年擴大2.74倍。中海油服收報7.8元，升0.26%。
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