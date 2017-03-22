受全球油田服務市場持續惡化，以及近期油價繼續低位運行，全球石油勘探和生產領域資本支出持續減少，中海油服的相關業務工作量、廠房及機器的服務價格及資產使用率下降。中海油服覆核並確認的相關減值損失為36.88億元。同時，中海油服確認商譽減值損失34.55億元，較上年擴大2.74倍。中海油服收報7.8元，升0.26%。
中海油服盈轉虧蝕114億
受全球油田服務市場持續惡化，以及近期油價繼續低位運行，全球石油勘探和生產領域資本支出持續減少，中海油服的相關業務工作量、廠房及機器的服務價格及資產使用率下降。中海油服覆核並確認的相關減值損失為36.88億元。同時，中海油服確認商譽減值損失34.55億元，較上年擴大2.74倍。中海油服收報7.8元，升0.26%。
巴西肉禁輸港 三超市下架
巴西肉商被揭用化學劑為腐爛肉類「化妝」，對外出口，食後可致癌，「黑心肉」驚魂籠罩全球﹗中國早前下令口岸扣查所有由巴西進口的肉類。本港食安中心昨晚宣佈禁止巴西冷藏、冰鮮肉類及禽肉等進口，牽連頗大，三間超...
2017-03-22
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「非任人宰割的唐僧肉」 李克強力保國有資產
國務院總理李克強表示，監管工作必須緊隨國有企業、國有資產到海外投資，確保外國有資產安全運營、保值增值。他強調，國有資產是人民共同財富，並非任人宰割的「唐僧肉」。 李克強昨在國務院第五次廉政工作...
2017-03-22
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亞馬遜創辦人 體驗駕駛機械人
不論男童或男士，總會夢想自己坐進駕駛艙操縱超級機械人。剛獲《福布斯》雜誌評選為世界第三富豪的亞馬遜創辦人長貝佐斯，周日登上由韓國公司開發的機械人「Method-2」，親身體驗駕駛機械人感覺，不過他並無...
2017-03-22
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屋苑細戶頻創新高價成交
美聯高級分區營業經理鍾燕河表示，馬鞍山海典灣5座高層F室，面積約為470方呎，兩房間隔，約658萬元成交，呎價為14000元，為屋苑呎價新高紀錄原業主於11年7月以約370萬元購入上述物業，是次轉售帳...
2017-03-22
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長建賺96億減14% 全年派息增半成 英業務未受脫歐影響
長江基建（1038）公佈去年全年盈利為96.36億元，較前年度下跌14%。每股盈利3.82元，但期內增派息，每股派末期息1.63元，升5.2%。長建主席李澤鉅指出，溢利下跌歸因於去年英國下調企業稅率幅度低於前年，英國遞延稅收抵免較前年為少，以及前年曾就若干非營運事項結算所撥回之撥備和開支影響。 長建主席李澤鉅表示，該公司業務未受英國脫歐影響，脫歐公投結果除為環球經濟帶來不明朗因素，亦對英鎊構成重大壓力。儘管如此，英國業務基本營運並未受到影響。 英國投資組合包含受規管業務及合約營運項目，均提供穩定及可預計之回報。英國業務貢獻6.03億英鎊，上升6%。若剔除稅收抵免之影響，英國...
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友賽英格蘭 德鋒傳承
德國由○四歐洲國家盃分組賽潦倒出局，到一四世界盃霸氣封王，支撐大局逾十年的拿姆等黃金一代相繼功成身退，今晚來到最後一位老臣普多斯基上演餞別一戰。黑鷹正好以首次入伍的新星添姆華拿掛帥，主場友賽勢挫英格蘭，為科隆王子送行！ ○四歐國盃德國於分組賽出局後大刀闊斧改革，黃金一代期間十年的角色甚重要，但眾人隨着世盃封王功德圓滿後陸續散去。前隊長舒韋恩史迪加昨宣布轉投美職芝加哥火焰，養老味濃，而拿姆季後掛靴會合高路斯，加上普多斯基季後東來日職神戶勝利船，餘下的梅迪薩卡也在阿仙奴退居後備。 王子告別 新星接棒 去年歐國盃後宣布退隊的普多斯基，因傷令告別戰推遲至今，路維認為值得等...
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水晶巴遊港 移動美食團
想吸引旅客，除了地方要有本土特色，當然亦要諗諗新橋。花費近千萬港元打造的Crystal Bus水晶巴士早前登場，賣點是載住乘客遊香港兼歎星級美食，就像流動美食團一樣。計劃一出，受歡迎程度嚇親兩位掌舵人...
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新作率先睇 拍《拆彈專家》搏晒命 華仔為救佳人 英雄上身
55歲的劉德華1月17日於泰國拍代言廣告時不慎墮馬受傷，在養和醫院留醫50幾日，近日已回家休養，日前他更以「硬朗」為題，在官網發文及片報平安。其實華仔監製和主演新作《拆彈專家》，同樣盡顯他「硬朗」一面...
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社論——金睛火眼阻黑心肉闖關
本港依靠內地和海外輸入肉食，凍肉主要從巴西入口，該國為急凍豬肉、牛肉、雞肉和預製肉類食品的主要供應地。但近日巴西凍肉令人聞之色變，該國爆出「黑心肉」醜聞，有無良商人使用防腐劑，圖遮掩變質甚至腐壞的凍肉，輸出全球各地。多個國家包括中國即時作出反應，在口岸扣查巴西入口凍肉，本港食環署昨天亦跟隨，事件反映本港有必要檢視防止問題食品進口的機制。 香港為自由港，進口肉食，附有出口地衞生和檢疫部門發出的品質證書，經食環署檢定認可，就可以進口本港發售。除了這個「信譽機制」，食環署定期隨機抽查入口食品，作出化驗，找出潛在危險。這個雙重檢查機制，行之有效，直至近年，科技進步，開始受到挑戰。 ...
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頭號目標——真先生潘頓補鑊
賀廄在之前兩次賽事精銳盡出，上周三谷戰雖未取得頭馬，但兩匹實力馬「勝利仔」和「順勢寶」都跑入位置；剛戰沙田大賽日佈下強陣，更取得兩W一P。由此可見，賀賢除了運氣回順之外，近期正值大搏殺期，對其倉的實力...
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