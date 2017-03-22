﻿法大選極右落後 歐羅彈升0.74%

國際油價周二先升後軟，紐約4月期油早段高見每桶48.73美元，其後跌至48美元邊緣，投資者憧憬油組的減產行動可能在6月底屆滿後延期半年，以達到供求平衡的目標，支持油價回穩。美匯指數失守100點，利好現貨金價先軟後回升，攀上每盎司1240美元水位。歐羅在法國總統選戰升溫下攀上1.08美元的6周高位；英鎊亦回升見1.247美元，其新出爐的2月通脹見近3年半最快。



昨日到期的紐約4月期油早段曾升51美仙或1.06%，見每桶48.73美元，其後倒跌0.39%，見每桶48.03美元；倫敦5月期油亦曾升1.16%，見每桶52.22美元，其後回軟0.17%，見每桶51.53美元。



另一方面，美匯指數周二恢復跌勢，曾低見99.696點，隔日跌0.71%。市場繼續反映聯儲局慢板加息的效應。芝加哥儲銀行長埃文思隔夜發表演說，表示支持聯儲局今年會再加息兩次或三次，與儲局上周議息後的利率前瞻相符。



美匯走軟，利好金價昨日先跌後回升，紐約4月期金早段曾跌0.6%，低見每盎司1226.6美元，到美市早段倒升8.9美元或0.72%，見每盎司1242.9美元；倫敦現貨金亦在早段跌見1226.95美元後，歐市後段倒升8.74美元或0.71%，見每盎司1243.07美元。



金市分析師指，金價無法突破每盎司1237/1238美元的阻力位，引發部份投資者先平倉獲利，而最大黃金指數基金（ETF）SPDR周一見資金流出，持金量減少3.8公噸。昨晚止跌回升是受惠美匯跌見6周新低所致。



歐羅昨日攀上1.0819美元（歐羅兌8.4港元）的6周高位，升0.74%。法國周一首場總統候選人電視辯論後的民意調查顯示，中間路線的候選人馬克龍，領先主張脫歐的極右派候選人勒龐，利好歐羅彈升。



英鎊亦回升0.98%，見1.2479美元（英鎊兌9.68港元）的3周高位。英國新出爐的2月份消費物價指數按年升2.3%，較1月時的1.8%升幅顯著加快，且高過市場預期的2.1%和英國央行的2%目標。