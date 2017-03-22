﻿IFC外望——海航傳購曼哈頓商廈

剛於上周高價投得啟德住宅地的海航集團，又有新動作。外電消息稱，中資企業海航集團擬夥伴至少另一家財團，擬以22.1億美元作價，收購紐約曼哈頓公園大道245號摩天商廈。該報價是歷來收購紐約摩天大廈的最高金額之一，並於去年11月標售，涉及面積170萬平方呎，租戶包括摩根大通等企業。海航未有回覆有關報道。



該大樓的出售方為地產投資公司Brookfield Property Partners LP，以及紐約教師退休基金（New York State Teachers」 Retirement System）。若該交易最終能落實，將令中資企業在曼哈頓金融中心再佔一席之地。由該大樓向北三個街口，就是安邦保險集團2015年以19.5億美元收購的紐約華爾道夫酒店（Waldorf Astoria）。



這將是海航對海外房地產的大筆投資之一。自去年第四季度以來，海航的投資重心在香港。在短短4個多月，共斥逾272億元連環競得4幅啟德住宅地，晉身啟德大地主。另外，海航投資集團昨公告，計劃與新加坡地產管理公司AEP INVESTMENT MANAGEMENT合作，投資由後者參與管理，並擬在新加坡上市的房地產信託基金（REIT）至少35%份額。



呂志和笑稱記者月入五萬



相信好多香港年輕人都為買樓上車首期而煩惱，嘉華國際（173）主席呂志和昨日跟記在傾偈，自然談到樓價及上車問題。記者問呂志和一家三口要安居，間屋應該要幾大？呂回應話最少也要有四百平方呎。在場記者即時起哄話好貴，要成幾百萬喎，呂就解釋話一層四、五百萬樓的首期唔難儲，「你（記者）月薪起碼有四萬幾五萬，儲四、五個月就有啦！」在場記者均譁然，大呻記者人工好奀，有啲仲話「連我老闆都無呢個數啦！」佢以為記者咁好搵，唔知佢係講吓笑，定真係「堅離地」！據知，記者入職人工普遍都係萬零蚊，好多有十年年資記者，都無四五萬月薪呢個數。



呂志和仲話，中國人多數的心態都是想擁有自己的物業，不論物業是大還是小。而且，在中國人社會父母多數會幫子女上車，跟外國人不同，中國人有屋住，才算是安居樂業。



至於今個星期日就是特首選舉日，呂志和早前表明會支持特首候選人林鄭月娥，他昨日指會投票給她，同時又稱林鄭月娥做事務實。



高瞻