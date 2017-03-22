﻿市場簡訊——

—保利置業（119）公佈截至去年12月底止全年業績，由虧轉盈賺8074.5萬港元，每股盈利2.21仙，不派末期息。公司今年銷售目標保守訂為350億元，和去年銷售持平。







—寶龍地產（1238）去年盈利24.6億元人民幣，升19%，合約銷售額176.42億元人民幣，總裁許華芳表示，今年銷售目標200億元人民幣，可供銷售貨值約400億元人民幣，商業地產銷售比重仍會高於住宅，將維持利潤率30%以上。







—中國建築（3311）去年純利51.3億元，按年升13.4%，每股派末期息18仙。該集團主席兼行政總裁周勇表示，今年新簽合約金額目標為900億元，當中內地PPP（公私合營）項目預計佔70%，與去年比例相約，項目主要涉及保障房建設、基礎設施建設，以及高速公路項目等。







—利亞零售（831）去年純利1.4億元，與2015年持續經營業務純利相比，按年增4.1%。



與2015年包括已終止經營業務之純利相比，則倒退12.3%。每股盈利18.5仙。維持派發末期息13仙及特別股息27仙。







—浩沙（2200）去年純利2.69億元人民幣，按年升0.58% 。每股基本盈利0.16元人民幣，派末期息2.3港仙。期內，營業額11.04億元人民幣，按年跌6.32%。







—青島啤酒（168）昨日發盈警，預期截至去年12月底止年度純利按年減少約39%。該公司指出，盈利下跌，因將繳納2007年度之前所得稅補繳約3.39億元，加上去年市場形勢嚴峻而導致經盈利潤下降等因素所致。







—泛亞國際（6128）昨日發盈警，預期截至去年12月底止全年業績將錄得淨虧損，主要由於收入下降和貿易應收款項撥備增加，以及行政及其他開支有所上升，和人民幣貶值所致。







—阜豐（546）昨日公佈，去年股東應佔溢利10.93億元人民幣，按年增長1.12倍。每股基本盈利51.37分，末期息派7.8港仙。期內，收益118.03億元人民幣，按年升5.14%。







—遠東控股（036）截至去年底止年度，盈轉虧，蝕5388.7萬元，每股虧損4.95仙，不派末期息。期內，收益1168.3萬元，按年減少2.07%。







—TCL多媒體（1070）公佈2016年度業績，期內純利1.8億元，較前年度勁升608.1%。每股基本盈利為11.8仙，不派末期息。期內營業額為333.6億元，按年跌1.9%。



毛利率由16.9%增至去年17.4%。該公司首席執行官薄連明預期，今年LCD電視2200萬台，當中內地銷售目標1000萬台。







—中國聖牧（1432）董事長姚同山表示，去年第4季下游銷量增長放緩，主要是因為去年行業原料奶供過於求，並在9月「翻轉」。聖牧主動壓縮部份產量並賣給合作夥伴。



去年主要銷售市場在東南地區，佔了70%。由於該集團仍處於投入期，預計在明年下半年才會發揮作用；他又指有機乳業在未來3至5年，增長不會少於20%，估計增長會在20至35%。