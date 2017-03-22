﻿納指破頂後回軟 杜指急回大跌238點

美股昨日早段跌至一周低位，雖然以科技股為主的納指早段再創日內紀錄新高，攀上5928點，惟隨後倒跌；已連跌三個交易日的杜指，曾跌至20700點水位。蘋果公司昨日宣佈推出新型號iPad及特別版iPhone 7後，股價早段刷新紀錄，但無助大市。截至四時，杜指收報20668點，跌238點。



杜瓊斯工業平均指數昨日早段曾跌199點，報20706點，其後跌勢未止，至今晨四時收報20666點，跌240點；納斯達克指數先升後跌，創出日內新高，其後回軟，收市報5794點，跌82點。滙控（005）美國預託證價格報63.09港元，較香港收市價跌0.61港元；中移動（941）美國預託證價格報89.57港元，較香港收市價跌0.78港元。



蘋果推新機 股價創新高



歐洲主要股市亦跟隨美股下跌，倫敦、巴黎和法蘭克福等地股市收市跌幅介乎0.19%至0.75%。



美國去年第四季的經常帳赤字，由前季的1160億美元收窄至1124億美元，為逾一年來新低。



蘋果公司昨日宣佈，推出新型號的9.7吋iPad，以及紅色特別版iPhone 7後，該公司股價早段刷新紀錄，曾升至142.8美元，升0.95%，刷新紀錄。



恒指四連升 進帳800點



港股方面，多隻重磅藍籌將於今日派成績表，其中「股王」騰訊（700）再創歷史新高，加上地產股及內銀內險股造好，恒指連升四日，昨日收報24593點。恒指昨日收市創近20個月高位，最多升154點，見24656點，收市報24593點，升91點，創逾一年半新高。恒指連升四日，累飆800點。大市成交亦配合，連續四日錄900億元以上；國企指數收報10644點，升60點。



星展香港投資產品及諮詢部主管兼執董張宏浩預期，美國今年會再加息3次，但加息短期無礙企業的還款能力，目前看來港股「未到炒嘅階段」，仍具上升潛力，估計第2季恒指有望升至26200點。



另外，證監會就擴大持倉限額制度的涵蓋範圍發表諮詢總結，考慮市場回應後，決定實施諮詢文件內所載的各項建議，當中包括將證監會可授權持有或控制的超逾限額持倉量上限設定為300%、把股票期權的法定持倉限額提高至15萬份合約及就指數套戥活動、資產管理人及交易所買賣基金（ETF）莊家設立超逾限額持倉量。待通過立法程序後，證監會計劃於今年6月1日實施經修訂的規則。