﻿呂志和：中資港資應合作買地

中資頻頻來港投地，嘉華國際（173）主席呂志和表示，他個人是接受，因為香港是自由經濟社會，相信中資來港投地會對香港經濟繁榮有幫助，因有競爭才有進步，但港資發展商則要考慮有何辦法去應付這些競爭。



呂志和又認為，中資來港投地除了因為資金雄厚之外，同時亦因在內地資金沒有出路。被問及中資和港資對樓市的看法是否不同，中資看法樂觀而港資悲觀，呂志和稱港資看法一向較為保守，在面對中資來港投地，他認為香港人不要小看自己的力量，應鼓勵中港雙方互相合作和尊重。



嘉華去年純利按年大增1.33倍，至31.82億元，每股派末期息13仙；若扣除投資物業的公平值收益，核心純利則為28.08億元，按年增加1.13倍。