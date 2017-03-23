﻿未來增派息機會高 長和賺330億 樓價難跌

長和系旗艦長和（001）及長實地產（1113）去年齊齊增加派息。長和股東盈利升6%，賺330億元，勝市場預期，每股末期息增5%，至1.945元；長實盈利為194.15億元，升13%，每股末期息增9%，至1.15元。主席李嘉誠指出，未來增加派息的機會較大。長和聯席董事總經理霍建寧則指，歐洲電訊業務是未來長和盈利增長的火車頭，正在歐洲物色併購機會。長和在業績前微跌0.5%，收96.45元，長實則跌1%，收53元。



長和系去年重組之後，長建未能合併及私有化電能。長實副主席李澤鉅指出，目前未有再合併電能的計劃。以早前收購澳洲Duet資產為例，如果當時長建和電能成功合併，便不需要由長實出手，因長實規模夠大，反而長建或電能規模不足夠提出一個無條件收購建議，所以要長實幫手；長實有資金做一些有經常性現金流項目是好事，幫股東賺錢。



暫不考慮合併長和電能



李嘉誠指重組以來，全世界經濟變化很大。以地產業務而言，地價已經比樓價昂貴。李澤鉅指，長遠而言，地產是長和系本業。李嘉誠說，長實計劃增加未來的固定收入50%，即使未必今年達到，但也已經成竹在胸，長實現時每年固定收入約80億元。



長實現金充裕，負債低，將發展固定收入如基建投資，地產收租物業，及飛機租賃。至於中環中心放售的進展，已經有很多財團入標，但至今未達協議。



續歐洲獵食



重組之後，長和及長實的派息都上升，他指出，即使未能保證，也有很大機會增加派息。以李嘉誠在長和及長實分別持股11.609億及11.619億股計，末期息共可收取35.94億元。



基建業務仍然是長和盈利最大來源，去年提供221.6億元除息稅前盈利，而歐洲3集團晉升第二位，盈利升10%至128.38億元，零售跌一位至排第三，盈利120.59億元。李嘉誠指出，電訊業務在全世界發展良好，與意大利合作做得好，在奧地利和愛爾蘭也做得好好，會繼續行這條路，令這方面行業有發展，有信心這方面業務會繼續。屈臣氏集團三年前出售部份權益之後，目前無計劃獨立分拆上市。霍建寧在分析員會披露，電訊將是長和未來盈利增長動力，公司會物色在歐洲的併購機會。



對於樓市未來走勢，李嘉誠表示，樓市買家實力好強，未來一兩年都看不到樓價下跌的理由。他表示，過去一直不主張炒樓，樓宜住不宜炒。無論樓價高或低，一般市民大眾都只買一個單位，即使目前樓價較貴，但計及通脹，相信數年後都會發現沒有買錯，但炒賣物業是不行的。



他認為，現在的樓價的確幾高，如用作自住，自己又應付得來，便可購買。至於樓價走勢，他稱看不到樓價在這兩年會跌，因購買力實在相當強。