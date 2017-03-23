﻿賺410億符預期 騰訊續谷手遊 將力拓線上廣告

受惠於智能手機遊戲收入增長，騰訊（700）去年純利410.95億元（人民幣，下同），按年升43%，業績表現符合預期，每股派末期息0.61港元。該集團主席馬化騰表示，手機遊戲業務正快速增長，該集團會持續增加投資開發手機遊戲，他又提到線上廣告將會是下一個發展重點，但由於技術和產品仍在研發中，線上廣告仍處於早期開發階段，所以不能操之過急，要抱長遠發展心態。



截至去年底止，騰訊的網絡遊戲收入按年增長25%，至708.44億元，增長主要受惠於智能手機遊戲，如《王者榮耀》、《穿越火線：槍戰王者》及 《劍俠情緣》收入的增長所推動。若以去年第四季來看，智能手機遊戲收入為107億元，按年增長51%，截至去年底，《王者榮耀》的每日活躍帳戶超過5000萬，創下該集團智能手機遊戲的新紀錄。



「限韓令」影響遊戲審批



此外，社交網絡收入按年升54%，至369.66億元，增長主要由數字內容服務收入的增長，及虛擬道具銷售收入的增長所致。另一方面，網絡廣告業務是騰訊另一個增長動力來源，期內網絡廣告收入296.7億元，按年增加54%。



被問及「限韓令」對旗下的遊戲業務有否影響，該集團總裁兼執行董事劉熾平表示，「限韓令」對正在審批的遊戲有一定影響，但已運作的遊戲除外，他又指該集團在市場上有眾多不同的遊戲，即使部份新遊戲延遲推出，對整體業務不會構成影響。



社交及通訊平台月戶方面，QQ每月活躍帳戶為8.68億，比2015年同期增長2%；而微信和WeChat的合併每月活躍帳戶則有8.89億，比2015年同期增長28%。



至於騰訊旗下微信支付及QQ錢包兩個支付平台，劉熾平表示該兩類業務去年有相當大發展，截至去年底，移動支付每月活躍帳戶及日均支付交易筆數超過6億，但劉熾平稱支付業務以基礎服務為定位，長遠來說支付業務不會以盈利為目的，會以用戶使用體驗行先。



對於早前傳出騰訊有意分拆旗下網上出版社及電子書公司閱文集團來港上市，劉熾平確認，正準備將閱文集團分拆來港上市，惟未有提及具體的上市時間表和集資規模。



確認籌備分拆閱文集團



閱文集團擁有逾250萬付費用戶，是內地最大的網上文學平台。劉熾平解釋，當年收購閱文集團時引入了國外投資者，而分拆閱文集團上市是希望滿足國外投資者的期望。他又認為，閱文集團多年來累積了許多膾炙人口的小說和IP（知識產權）等，上市可以體現其價值。



早前有外電引述消息指出，閱文集團計劃今年來港上市集資，集資規模由6億至8億美元，相當於46.8至62.4億港元，市場估計閱文集團上市後市值介乎600億至800億元人民幣，相當於約670億至900億港元。