﻿平保盈利624億 全年派息增四成

平保核心的壽險業務方面，反映其未來盈利能力的新業務價值達508.05億元，按年增長32.2%。其中，長期保障型業務的新業務價值在壽險業務中比重74.5%，按年提升4.7個百分點。個人壽險代理人隊伍超過110萬人，代理人數創歷史新高。壽險實現規模保費達3552.7億元。另外，產險保費收入1779.08億元。
不過，受去年內地資本市場持續低迷影響，股票基金買賣差價等已實現收益大幅減少，去年平保壽險的總投資收益按年下降20.1%，至821.05億元；總投資收益率為5.3%，按年下降2.7個百分點。
淨投資收益按年增長24.8%至918.66億元，主要是固定收益類投資利息收入和權益投資分紅收入增加。淨投資收益率為6%，按年略升0.2個百分點。互聯網金融業務方面，陸金所控股完成B輪12億美元融資，估值185億美元，截至去年底陸金所平台累計註冊用戶2838萬，較上年末增長550%；平安好醫生完成A輪5億美元融資，估值30億美元。
平安銀行盈利增3.3%
至於平安銀行，去年錄得淨利潤225.96億元，按年增長3.35%；淨息差為2.6厘，按年跌2點子；成本收入比為25.97%，不良貸款率為1.74%，較上年升29點子。同時，銀行的資產減值損失按年大幅增52.6%，主要是撥備力度加大所致。期內，集團內含價值按年增長15.6%至6377.03億元，綜合償付能力充足率210.0%，償付能力充足。