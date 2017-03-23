 Advertisement
  • 2017年3月23日 星期四
  • 21º
  • 85%
熱門： 墮崖女裸屍特首選戰腐肉風波蘇永康

日報新聞 > 財經

﻿瑞聲收入盈利齊創新高

2017-03-23 列印
  瑞聲科技（2018）公佈，去年全年純利40.26億元（人民幣，下同），按年升29.57%，高於市場預期，每股盈利3.28元，派期末息1.17港元。去年收入155.07億元，按年增32%；毛利率維持41.5%。年內，該公司的收入及盈利均創新高，主要因為動圈器件包括微型音箱、揚聲器及受話器等業務的高銷售額，按年升29%，達79.5億元，佔瑞聲去年全年收入約51%。

　　瑞聲又公佈，向執行董事及首席執行官潘政民的父母，以合共2800萬元收購瑞聲能源19.58%權益。由於該公司原先已持有瑞聲能源80.42%權益，完成交易後，瑞聲能源將成為該公司全資附屬公司。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd