﻿瑞聲收入盈利齊創新高

中國在世界盃亞洲區外圍賽A組只得兩分包尾，接掌帥印四個多月的納比明白要出線，今晚在長沙作東鬥南韓許勝不許和。然而，國足僅得防線較可靠，納比扭盡六壬也只能靠長城力抗太極虎。（now671台今晚7:35直播） 中國要在餘下五輪兩主三客場爭取躋身三甲，主帥納比直言今仗不容失分：「要保進軍世盃夢想，今仗必須取勝。由我上任的首天就強調要放下壓力及恐懼，捍衛十四億國民尊嚴！」 然而，中國歷來在A級國際賽與太極虎交手只得一勝十二和十八負，而且多名鋒將正鬧入球荒，國足要求勝無疑不切實際。幸好，納比調教後防有一手，今仗勢重用馮瀟霆、張琳芃等曾經合作的恒大子弟兵，築起長城抗韓。 太極虎...

2017-03-23