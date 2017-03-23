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﻿碧桂園銷售目標4000億

2017-03-23 列印
  碧桂園（2007）去年股東應佔溢利115.17億元（人民幣，下同），按年增長24.15%，每股盈利52.17分，派末期息10.2分。主席楊國強罕有出席全年業績會時表示，今年銷售目標4000億元（人民幣，下同），較去年合同銷售額上升近30%，不認為目標保守。楊國強表示，因為說到要做到，不能信口開河，做不到很沒面子，亦無意超越任何公司成為內房一哥。萬科（2202）一直是學習的榜樣，碧桂園會先做好自己。

　　碧桂園去年投地非常進取，共投得413塊地皮，集團今年將預留1500億元增加土地儲備，總裁及執董莫斌表示，繼續在一線至五線城市全方位部署，「哪裏有市場，哪裏就有碧桂園」。
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