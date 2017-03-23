﻿日出口持續向好 圓匯高見110.75水平

國際油價周三跌見4個月新低，美國新出爐的上周原油庫存升幅較預期大，加深油組要將減產期延長的壓力，紐約5月期油價跌至見每桶47美元邊緣，倫敦期油更是4個月來首次跌穿每桶50美元水位。美匯指數三連跌見4個月新低的99.6點，利好現貨金價升穿每盎司1250美元見3周新高。日圓兌美元連升7日，高見110.75兌1美元，每百日圓兌港元重上7算；英鎊在升見1.25美元的近4周高位後隨即掉頭回軟。



紐約5月期油價昨日曾跌1.23美元或2.55%，見每桶47.01美元；倫敦5月期油價亦曾跌2.45%，見每桶49.71美元。美國能源情報署出爐的上周原油庫存增加500萬桶，至5.331億桶的歷史新高，增幅較預期的280萬桶高許多。而美國石油學會周二調查的美國上周原油庫存增加450萬桶，亦高過份析師預測的280萬桶升幅。



另一方面，美匯指數周三反覆偏軟，曾低見99.609點，隔日跌0.2%。美股杜指周二急挫逾200點收盤，促使的美元好友先平掉部份美元好倉，對美匯構成沽壓。美匯偏軟，利好金價昨日攀上3周高位，紐約4月期曾升4.1美元或0.33%，見每盎司1250.6美元；倫敦現貨金亦升6.08美元或0.49%，見每盎司1250.65美元。



美國總統特朗普政府缺乏具體的刺激措施，加上市場疑慮特朗普撤醫保的法案無法過關，危及減稅、增加基建開支和放寬金融業管制等大計無從施行，引發美股周二顯著回調的同時，資金走入黃金避險，帶動金價靠穩。



全球股市周三跟隨美股走軟，避險情緒升溫，支持日圓昨日兌美元見七連升，曾升見110.75兌1美元（每百日圓兌7.01港元）的4個月新高，隔日升0.86%。



日本2月份出口按年增11.3%，是連續第三個月報升，升幅較分析師預測的10.6%好，反映全球需求增加；上月進口亦按年升1.2%，高過預期的0.6%升幅，該月錄得順差8134億日圓（約73億美元）。



英鎊周三收復1.25美元（英鎊兌9.7港元）的近4周高位後掉頭走軟，歐市後段倒跌0.43%，見1.2424美元（英鎊兌9.64港元）。高盛資產管理的國際及環球定息收入行政總裁威爾森認為，英國經濟放緩和央行料持續按兵不動將對英鎊構成沽壓，下半年有機會下試1.2美元水位。