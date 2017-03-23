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﻿賺51億派息增兩倍 吉利指不減價促銷

2017-03-23 列印
        吉利汽車（175）「染藍」後首份業績造好，去年按年多賺1.3倍至51.7億元（人民幣，下同），每股攤薄盈利57.33分；末期息派12港仙，按年大增2.2倍，刺激股價急升5.8%。總裁安聰慧表示，集團不會「打價格戰」促銷，反預計今年汽車銷售價最少升5%，銷量目標望突破100萬部；未來派息比率或提高至15%以上。

　　吉汽去年收入537.2億元，按年升78%。安聰慧表示，集團旗下汽車供不應求，市場亦有剛性需求，加上集團注重品質，「吉利不再是5年前的吉利，不會依靠價格戰促銷。」去年汽車平均銷售價升22%，安聰慧指，保守預計今年汽車銷售價最少升5%。

　　早前有消息指，Volvo擬發10億美元優先股及尋求上市。集團董事李東輝指，沒計劃分拆Volvo上市；發優先股只是為了增加股東結構，並有利Volvo在無人駕駛及新能源汽車的研發。
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