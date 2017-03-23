﻿IFC外望——味千：中港門店無用巴西肉

經營香港、中國及台灣味千拉麵的味千（中國）控股（538）去年營業額跌6.5%，毛利跌3.3%，主席兼行政總裁潘慰坦言，中國市場競爭大，短期內表現不會有大改善。就全城關注的巴西「黑心肉」，她強調旗下所有中港門店都沒採用巴西凍肉。



年內，味千的香港同店銷售跌1.3%，中國區撇除營改增影響跌4.9%。潘慰指，中國前幾年商場數量大增，加上舊商圈在互聯網商貿影響下，餐飲樓面比重提升，餐廳數量增加分流客人。



面對中國外賣市場增長，集團旗下提供外賣的門巿，由2015年底396家增至去年底526家，營業額由3千多萬升至9千多萬人民幣。潘慰指，集團持續推動外賣專門店及門市外賣。



去年味千取得全球國際機場分店及歐州經營權。她指，集團瞄準中國人往海外旅行成風，加上香港有成熟團隊支援海外業務擴充，計劃今年新開全球國際機場店10至15家。



近期中日關係緊張，政治因素或影響業務，副總裁劉葆揚稱，集團已有相關經驗，會在宣傳時強調其港資身份。為審慎應對外圍風險，集團亦放慢其引入日本生鮮食品的計劃。



女媧補天寓意同舟共濟



長和主席李嘉誠今次用上「女媧補天」及「黃台之瓜」等典故來論述對香港看法。那麼「女媧補天」及「黃台之瓜」又是甚麼故事呢？女媧被視為中國神話中人類始祖，是第一代女神。傳說在女媧造人之後，人類過了許久平靜快樂的日子。可是，有一日災難突然降臨，大地傳來一聲巨響，原來支撐天空的大柱子折斷，半邊天幕垮塌下來，天上還露出了一個個巨大的洞，大地也裂開了一道道深溝。大火燃燒森林和草原，洪水也從地底湧出造成氾濫，猛獸吞食著人們，令民不聊生。



女媧眼見人類受難，決心拯救人類。她首先到大江裏揀選了許多五色的石子，用火來將石塊燒成糊狀，然後用這些石漿去修補天空中的巨洞。她又殺死了一隻大龜，斬下它的四隻腳作為柱子用來撐住天的四方，使人類過回安定生活。李嘉誠引用此典故，說明人力可以克服困難。



至於「黃台之瓜」下句是「何堪再摘」，出於唐代武則天兒子「章懷太子」李腎。李腎因得不到武則天歡心，怕受迫害，因而賦詩勸武則天不要對兒子迫害太甚，詩曰：「種瓜黃台下，瓜熟子離離，一摘使瓜好，再摘使瓜稀，三摘尚自可，摘絕抱蔓歸」，意謂過份迫害最終會後悔莫及。



李嘉誠引用此典，寓意香港經濟已受到太多破壞，不能再承受，大家應同舟共濟努力向前！



高瞻







