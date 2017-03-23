—大新金融（440）及大新銀行（2356）去年盈利下跌。截至去年底止，大新金融全年純利按年下跌2.9%，賺18.92億元，派每股末期息1.03元；旗下大新銀行全年純利按年下跌2.5%，至21.45億元，派末期股息0.28元。
—瑞安房地產（272）公佈，去年全年純利10.88億元人民幣，較上年同期升38%；每股盈利16仙人民幣。派發末期息3.9港仙，較去年增加39%。期內營業額按年增長172%，至176億元。公司去年合約物業銷售229.75億元人民幣，增長7%。另外，集團確認以57億出售上海太平橋企業天地3號。
—華潤置地（1109）昨公佈2016全年業績，股東應佔純利195.01億元，按年增長10.19%，每股盈利2.814元，末期息每股派61.2仙。若撇除投資物業評估增值後的核心盈利，按年增長13.9%至162.7億元。
—中石化（386）昨日宣佈，經過多輪競標，與雪佛龍全球能源公司（Chevron）達成協議，收購其南非公司的75%股權，以及雪佛龍博茨瓦納公司100%股權，總交易額約為9億美元（約70.2億港元）。
—中煤能源（1898）公佈，截至去年12月底止全年業績，期內成功轉虧為盈，股東淨利潤20.27億元人民幣，每股盈利0.15元人民幣；派末期息3.9分。
—IGG（799）公佈截至去年12月底止業績，全年股東應佔盈利7261.6萬美元，按年增長75%，派第二次中期股息8港仙，以及特別股息5.4港仙，合共13.4港仙。
—萬洲國際（288）公佈截至2016年12月底的全年業績，股東應佔溢利10.36億美元，按年增31.8%，每股基本盈利7.58美仙，末期息21港仙。
—恒大健康（708） 公佈2016年全年業績，純利5174萬元，按年跌48.2%；基本每股盈利0.599仙；不派末期息。
—威高股份（1066）截至2016年12月底的全年業績，純利11.06億元人民幣，按年倒退0.61%，每股基本盈利25分，末期息4.6分。
—四環醫藥（460） 公佈，與弘和製藥集團近日訂立股權購買協議，以11億元人民幣的對價購買其持有弘和製藥（中國）100%股權。
—周黑鴨（1458）公佈2016年全年業績，純利7.16億元人民幣，按年升29.47%；每股盈利0.37元人民幣；派末期息9分。
—陽光油砂（2012）去年股東應佔虧損7331萬加元，每股基本虧損2加仙，不派息。
—永旺（984）公佈截至2016年12月底全年業績，轉盈為虧，股東應佔虧損2322.8萬元，每股基本虧損8.93仙，末期息20仙。