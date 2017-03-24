﻿申領失業援助人較預期多 候醫保表決 杜指偏弱

美國股市早段反覆回穩，杜指曾升93點，升至20755點。投資者正等待美國國會眾議院稍後對奧巴馬醫保替代方案的表決結果。大市在金融股帶領下靠穩。



杜瓊斯工業平均指數早段曾升93點，至今晨四時收報20656點，跌4點；納斯達克指數報5817點，跌3點。滙控（005）美國預託證價格報63.01港元，較香港收市價升0.01港元；中移動（941）美國預託證價格報87.63港元，較香港收市價升0.38港元。



歐洲主要股市後段亦靠穩，倫敦、巴黎和法蘭克福三地股市升幅介乎0.22%至1.14%。



新屋銷售逾半年高



美國上周的首次申領失業援助人數增加1.5萬人，25.8萬人，多於市場預期的24萬人。四周移動平均數字升1000人，報24萬人。前周的持續申領失業援助人數減少3.9萬人，報200萬人。



另外，美國2月份新屋銷售數字報59.2萬間年率單位，按月增長6.1%，創去年7月以來新高，且多於市場預期的56.4萬單位。



匯市方面，美匯回穩，曾升0.19%，見99.868點。英鎊受惠2月零售銷售數字反彈，曾漲至1.2527美元的一個月高位，升0.34%。紐約5月期油周四上漲，曾升至每桶48.48美元，升44美仙，相當於0.92%，但其後升勢放緩。倫敦現貨金價曾升1.36美元，至每盎司1249.9美元。



恒指升七點 騰訊回落



港股方面，恒指經周三急跌後，昨日高開60點後，於中資金融股拉動下持續攀升，早市中段突破24400點，最多升146點，高見24466點，但已是全日高位所在，其後升幅逐步收窄，午後曾出現倒跌，最多跌49點，低見24271點，經多番好淡爭持後，尾市重上24300點，恒指收報24327點，升7點，相當於0.03%；國企指數收報10487點，漲30點，升幅0.29%，成交金額918.47億元。



股王騰訊（700）日前公佈的業績欠驚喜，股價昨天回吐1%，並拖累一眾科技股下跌，擎天軟件（1297）跌4.5%。新鴻基金融財富管理策略師溫傑指，由於早前大市升勢太急，料短期內仍有回吐壓力，恒指首個支持位於24000點，阻力位於24600點。