﻿申領失業援助人較預期多 候醫保表決 杜指偏弱

杜瓊斯工業平均指數早段曾升93點，至今晨四時收報20656點，跌4點；納斯達克指數報5817點，跌3點。滙控（005）美國預託證價格報63.01港元，較香港收市價升0.01港元；中移動（941）美國預託證價格報87.63港元，較香港收市價升0.38港元。
歐洲主要股市後段亦靠穩，倫敦、巴黎和法蘭克福三地股市升幅介乎0.22%至1.14%。
新屋銷售逾半年高
美國上周的首次申領失業援助人數增加1.5萬人，25.8萬人，多於市場預期的24萬人。四周移動平均數字升1000人，報24萬人。前周的持續申領失業援助人數減少3.9萬人，報200萬人。
另外，美國2月份新屋銷售數字報59.2萬間年率單位，按月增長6.1%，創去年7月以來新高，且多於市場預期的56.4萬單位。
匯市方面，美匯回穩，曾升0.19%，見99.868點。英鎊受惠2月零售銷售數字反彈，曾漲至1.2527美元的一個月高位，升0.34%。紐約5月期油周四上漲，曾升至每桶48.48美元，升44美仙，相當於0.92%，但其後升勢放緩。倫敦現貨金價曾升1.36美元，至每盎司1249.9美元。
恒指升七點 騰訊回落
港股方面，恒指經周三急跌後，昨日高開60點後，於中資金融股拉動下持續攀升，早市中段突破24400點，最多升146點，高見24466點，但已是全日高位所在，其後升幅逐步收窄，午後曾出現倒跌，最多跌49點，低見24271點，經多番好淡爭持後，尾市重上24300點，恒指收報24327點，升7點，相當於0.03%；國企指數收報10487點，漲30點，升幅0.29%，成交金額918.47億元。
股王騰訊（700）日前公佈的業績欠驚喜，股價昨天回吐1%，並拖累一眾科技股下跌，擎天軟件（1297）跌4.5%。新鴻基金融財富管理策略師溫傑指，由於早前大市升勢太急，料短期內仍有回吐壓力，恒指首個支持位於24000點，阻力位於24600點。