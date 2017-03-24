 Advertisement
  • 2017年3月24日 星期五
  • 20º
  • 80%
熱門： 吳綺莉殉職恐襲謝安琪腐肉風波

日報新聞 > 財經

﻿A股「入摩」六月揭盅

2017-03-24 列印
  MSCI明晟昨天宣佈，正就中國A股是否納入MSCI指數再度諮詢市場意見，預定於今年6月宣佈決定。

  A股已經三度試闖MSCI指數失敗，MSCI明晟在今年的諮詢建議之中，將考慮納入的A股範圍大幅收窄，由去年建議的448隻A股減少至169隻。

　　根據MSCI明晟今年的建議，假如A股獲納入MSCI中國指數，將會佔指數的1.7%，較去年建議的3.7%為少。

  至於A股在MSCI新興指數的比重，亦由去年建議的1.7%，降至0.5%。

  MSCI明晟今年提出的新方案，只考慮納入可以通過滬港通或深港通交易的大型股，而有發行H股的A股亦會遭剔除，而去年的方案卻廣泛得多，大、中、小型股都包括在內。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd