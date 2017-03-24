﻿A股「入摩」六月揭盅

MSCI明晟昨天宣佈，正就中國A股是否納入MSCI指數再度諮詢市場意見，預定於今年6月宣佈決定。



A股已經三度試闖MSCI指數失敗，MSCI明晟在今年的諮詢建議之中，將考慮納入的A股範圍大幅收窄，由去年建議的448隻A股減少至169隻。



根據MSCI明晟今年的建議，假如A股獲納入MSCI中國指數，將會佔指數的1.7%，較去年建議的3.7%為少。



至於A股在MSCI新興指數的比重，亦由去年建議的1.7%，降至0.5%。



MSCI明晟今年提出的新方案，只考慮納入可以通過滬港通或深港通交易的大型股，而有發行H股的A股亦會遭剔除，而去年的方案卻廣泛得多，大、中、小型股都包括在內。