﻿中移扭頹純利微升 派高息落空股價插 尚冰笑稱：我沒40元

中移動（941）終擺脫連續三年盈利倒退的頹勢，去年純利按年微升0.19%，賺1087.41億元人民幣，雖符預期，派息比率亦提升3個百分點至46%，惟與大行預測大派40元特別息，有非常大差距，業績中午公佈後，股價逆市插最多3.5%。



中移動董事長尚冰昨日指出，「每個公司的情況都不一樣，大家可能非常關注神華派特別息，但是總體來說，派息水平已屬偏高。」今年正值中移動上市20周年，他表示，力爭今年派息率穩中有升，但暫未有計劃派特別息。市場對特別息憧憬落空，股價立即插水3.4%，收報87.25元，成交28.39億元。問及大行報告指中移動今年派40元特別息，尚冰立即回應說︰「我沒40元」，強調今年派息率已升至46%。



全年純利1087億



中移動去年業績扭轉之前連續三年倒退的局面，全年股東應佔溢利約1087.41億元（人民幣，下同），按年輕微增長0.19%，若剔除鐵塔一次性收益的因素，淨利潤則升10.5%。派末期息1.243港元，連同中期息，全年派息2.732港元，實際派息與去年相若。期內債務與2015年相若，為49.98億元，但現金及銀行存款則大增226億元，至4304億元。



去年移動電話客戶逾8億，4G用戶亦淨增加2.23億戶。至於移動用戶每月每戶收入（ARPU）增加1.2元，至57.5元；4G的ARPU則下跌12%，至74.4元。副總經理沙躍家表示，現時4G用戶市場佔比已達70%，目標今年再淨增1億戶，市佔率進一步提升至74%。他坦言，隨著用戶規模不斷擴大，4G的APRU難免下跌，但相信整體ARPU會持續向上。



鐵塔公司最快今年上市



中移動計劃今年資本開支1760億元，按年減少6%。尚冰強調，每間公司情況不一樣，認為保持適當的投資規模對公司長遠發展更為有利，強調中移動不會「盲目投資」，並有信心保持優勢。至於未來5G的投入，首席執行官李躍補充，預計明年的資本開支會持續下降 ，2019年才是投資高峰期。



此外，問及鐵塔公司上市進展，執行董事兼副總經理劉愛力表示，鐵塔公司計劃以先H後A方式，先來港上市，其後待滿3年後再回A股，相關準備工作正在進行中，期望最快今年內可以完成上市，最遲明年上半年「還是很有希望」 。



該公司在業績上指出，去年監管政策側重於推進「提速降費」，中移動遵循政策要求，流量資費較2015年大降36%；今年10月起全部取消手機國內長途和漫遊費，年內將大幅降低中小企業互聯網專線接入資費、降低國際長途電話費。該公司預期新政策對其今年業績將帶來一定的影響。尚冰表示，提速降費對該集團今年收入和營運利潤影響70億元，當中取消漫遊費每季少收40億元，中小企互聯網專線接入為30億元。李躍表示，有關取消長話及漫遊收費，對2018年全年影響高達190億元。