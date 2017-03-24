﻿盈利僅6.3億倒退97% 中海油派高息0.23元

受國際油價下降及計提減值的影響，中海油（883）連續第二年出現倒退，去年賺6.37億元（人民幣，下同），按年大跌近97%，每股盈利0.01元，派末期息0.23港元。董事長及首席執行官楊華表示，無法預測未來油價走勢，「過去沒看明白，今後也看不明白」，惟指今年首兩個月經營狀況比去年已有所改善。



中海油由去年上半年錄得虧損，到全年轉虧為盈，超出市場預期，首席財務官鐘華解釋，主要是因為上半年有逾100億元的資產減值，加上降本增效計劃得到成果，以及所得稅的會計處理因素所致。對於盈利大跌仍派高息，楊華表示，今次派末期息在全球石油公司不算低，主要是出於回饋股東的考慮，未來會繼續綜合考慮業務盈利狀況及往後資本需要等因素。



受加拿大油砂資產經營計劃調整及油價修正影響，去年資產減值及跌價準備高達121.71億元，按年激增3.43倍。總裁袁光宇指出，主要是就加拿大油砂項目作出約107億元資產減值，及尼日利亞14億元應收帳撇帳所致。目前中海油與尼克森公司均在對加拿大油砂項目進行改進計劃，未來冀降低項目成本提升成效，並稱若油價上漲，油砂項目前景仍可期待。



今年資本開支增70%



中海油今年資本開支介乎約650億至700億元，按年最多增加42%，總裁袁光宇表示，這是行業趨勢，反映對今年情況相對樂觀，預計資本開支與2015年水平像若，或許更進取一些，2015年資本開支為665億元。今年將堅持以尋找大中型油氣田為主線，並將有5個新項目投產。



此外，桶油主要成本及作業費用連續三年下降，去年實現油價減少19.3%至每桶約41.4美元。袁光宇坦言，隨着油價回升，油田服務及原材料等成本亦會回升，集團會通過一體化模式及技術創新等方法控制成本，相信仍會有效益。