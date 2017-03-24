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﻿太平首度派息每股0.1元

2017-03-24 列印
　　中國太平（966）在港上市多年後，今年首次派息0.1元。中國太平公布截至去年12月底全年業績，純利47.74億元，按年跌24.7%；每股盈利1.258元。中國太平聯席公司秘書張若晗指，中國太平旗下的太平人壽和太平財險有不俗表現，認為是時候要回饋股東，相信派息是一個好開端。

　　期內，中國太平總保費及保單費收入1493億元，按年升7.83%。新業務價值按年增長37.6%，壽險新業務價值為91.15億元，按年升28.8%。總投資收益減少近30%，至200.18億元。中國太平副總經理任生俊稱，投資收益減少是預料之內，主要受去年兩次熔斷拖累，以及內地利率下跌及部分有息資產到期的因素影響投資。
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