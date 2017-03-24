﻿太平首度派息每股0.1元

樓價升不完，小市民望樓輕歎，居屋成為他們唯一上車的希望。新一期居屋將於下周接受申請，昨天房委會向公眾派發申請表格，場面墟冚，工作人員派表派到手軟，反映市民對居屋需求極為殷切。土地短缺，政府要增加居屋產量，並非一時三刻可以做到，如何靈活變通，增加住宅供應需創意政策，昨天往房署取表格的市民，提供了新方向，值得當局研究優化，並探討落實的可行性。 私樓價格貴得令人咋舌，居屋必定爭崩頭。新一期將出售二千零五十多個單位，分別位於彩虹及梅窩，以市值七折定價出售，最平的居屋位於梅窩，僅售一百三十九萬元，交通較為不便，勝在夠平，而在彩虹彩興苑的單位，處於市區，更為矚目，最平單位售二百四十八萬...

2017-03-24