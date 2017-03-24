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﻿李寧留銀彈發展暫不派息

2017-03-24 列印
  李寧（2331）去年盈利大幅好轉，賺6.43億元（人民幣，下同），每股盈利29分，不派息，拖累股價急挫7.7%，以接近全日低位收市，報4.7元。執行主席李寧表示，須斥資發展舞蹈運動服裝品牌Danskin及LI-NING YOUNG等新品牌，短期內不會考慮派息。分拆紅雙喜上市一事仍在計劃中，暫未有具體方案可透露。

　　預期今年下半年於一線城市開設5至10間新品牌試點店舖，投入期需要1至2年。計及兒童、青年運動，以及彈簧標品牌，預期新投入拖累淨利潤合共約9000萬元人民幣。同系的非凡中國（8032）去年全年扭虧為盈，股東溢利1.036億元，每股盈利0.93仙，不派息。
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