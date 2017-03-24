﻿上月零售銷售反彈 英鎊回升至1.252

國際油價周四靠穩，其中倫敦油價曾重上每桶51美元樓上，惟市場持續擔心美國石油存貨與生產增加，將抵銷石油輸出國組織（OPEC）共同減產托價的努力，此一因素大大限制油價反彈力道。此外，金價在周三攀上3周以來高位後，昨日在每盎司1250水位窄幅上落。英鎊則受惠上月零售銷售反彈，回升至1.252的1個月高位；日圓先軟後升，在110兌1美元水位爭持。



紐約5月期油周四靠穩，曾見每桶48.48美元，隔日升0.92%或44美仙。倫敦5月期油周三曾跌穿每桶50美元水平，為去年11月底以來首度，儘管當天收市重上50美元，但仍跌0.63%；至昨日有關油價呈反彈，一度漲見每桶51美元，報每桶51.1美元，升0.91%或46美仙。



石油分析師表示，市場持續擔心美國石油存貨與生產增加，將抵銷OPEC共同減產托價的努力，此一因素大大限制油價反彈力道。美國能源資訊局周三公佈，上周的原油存貨增加約500萬桶，報5.331億桶，刷新紀錄，增幅遠多於市場預期的280萬桶。與此同時，美國的石油產量己來到913萬桶以上，達到2014年底水平，有關產量去年中至今已增加超過8%。



金價方面，紐約6月期金價昨日反覆偏軟，曾隔日跌5.4美元或0.43%，見每盎司1247.4美元；倫敦現貨金價曾跌4.17美元或0.33%，見每盎司1244.37美元。在周三，現貨金價最高曾見每盎司1251.8美元的2月底以來高位。



匯市方面，由於投資者等待美國時間周四晚國會參議院對奧巴馬醫保替代方案的投票結果，美匯缺乏方向。反映美元兌6種主要貨幣比價的美匯指數，曾升0.19%，見99.868。



英鎊曾漲至1.2527美元（英鎊兌9.72港元）的1個月高位，升0.34%。德意志銀行預測，由於「脫歐」程序將損害英國經濟增長，英鎊兌美元今年有可能大跌，最低或會挫至1.06美元水平。



日圓早段曾見111.58兌1美元（每百日圓6.95港元），但到美市早段回升0.48%，見110.63兌1美元（每百日圓兌7.01港元）。近期美股因憂慮特朗普財務刺激政策可能一再押後推出，見連日回吐，觸發資金走軟日圓和美債等資產避險，令日圓連升8個交易日。