﻿IFC外望——SOHO話揸物業勝過揸人仔

SOHO中國（410）去年原計劃出售三個物業項目，但董事長潘石屹昨日表示，由於內地實施外匯管制，資金不能到外國投資，「SOHO變成現金都沒地方投」，加上人民幣持續貶值，「現在擁有樓房好過擁有人民幣！」因此決定放慢出售物業的計劃。



指有錢沒地方投



潘石屹指出，現在內地出現「資產荒」，項目不愁無人買，只是該公司希望以更好的條件出售。他透露，去年已一非常大型的企業洽談出售虹口SOHO，連協議條款都擬定好，但他最終變卦拒絕出售。潘石屹解釋，原本出售項目是為了套現將錢匯到境外作分紅或其他用途，他說︰「現在國家管人民幣管外匯，錢不能出去，如果我把項目賣了，就是把SOHO資產變成了人民幣的現金，拿着現金我往哪去投呢？我擁有中國境內的樓房，比擁有境內的人民幣要好！」



他指，虹口SOHO出售計劃仍在進行中，但未有時間表；至於天山廣場，凌空SOHO 則暫無意出售。



至於會否收購投資物業，他稱若市場處於低位會考慮，又強調集團有大量的融資空間。



SOHO去年純利大升69%，至9.1億元（人民幣，下同），每股盈利為0.175元，派特別股息每股0.346元。業績造好，刺激股價昨日升7.5%，收報4.56港元。



IGG新遊戲「吸金」



IGG（799）去年純利急升75%，除派第二次中期息每股8港仙外，又派特別息5.4仙，合計13.4仙，刺激股價破頂，昨收報8.93元，大升9%。



IGG首席執行官許元在業績發佈會上形容，2016年是集團「破繭成蝶」的一年。IGG過去只依賴《城堡爭霸》單一款遊戲，《王國紀元》去年新上線，已帶來3000萬美元流水。他更預計至今年5月，該遊戲整體流水可超過5000萬元。



《王國紀元》截至2016年底已有2500萬註冊用戶，佔集團全年收入39%，而其2017年1月至2月月流水亦都突破了3100萬美元。



lGG截至2016年12月淨利潤率約為34%，許元表示集團2017年淨利潤率目標定為30%以上。今年研發費用調高至3600萬元，正在研發的新遊戲有15至20款，而預計5至6款新遊戲可於年內上線，相信2017年IGG會有更令人滿意的表現。



高瞻







