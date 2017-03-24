﻿市場簡訊

—麗新發展（488）截至今年1月底止6個月，純利9.13億元，跌9.9%，不派末期息。期內未有物業銷售入帳，副主席周福安指已有16億元樓花售出但未入帳，當中有10億元是來自廣州御金沙項目。隨著項目陸續交樓，下半年會入帳約8億元，餘下的8億亦會於明年度入帳。周福安又表示，未來的投地策略是「睇啱先入標」。



另外，同系麗新製衣（191）中期純利6.73億元，增19.4%，不派中期息；麗豐控股（1125）中期純利3.36億元，增加11%，不派中期息。



豐德麗（571）中期純利則為2764.4萬元，跌17%，不派中期息。







—廣東康華醫療（3689）去年盈利升18.9%，賺1.4億元人民幣，未來將朝一二線城市、發展高端醫療服務，在併購策略採取先託管後併購模式。首席財務官黃偉恒表示，先託管後併購模式能夠預知有關醫院的盈利水平、在未來能否達到收支平衡，亦令資本開支容易控制，會保留優先購買權，表現不符期望可放棄併購。







—滙控（005）分隔的英國零售銀行的伯明瀚總部，正按進度招攬人手，空缺1000人。英國滙豐行政總裁司馬安表示，零售銀行總部有逾40%的人手從倫敦遷往伯明瀚，餘下職位會通過內部及外部聘請。目前經倫敦轉移及在當地招聘的人手共447名，並有逾2000名員工內部登記表示對伯明瀚的職位感興趣。







—金朝陽（878）去年12月底止年度扭虧為盈，賺28.24億港元，每股末期息維持0.2元，但增派特別股息每股1元。



—網龍（777）公佈去年12月底止全年虧損上升41%，至2.027億人民幣，每股派息0.1港元。







—外電報道，南航（1055）獲美國航空斥資2億美元入股，南航昨日停牌，以待刊發重大戰略合作公告。







—譽宴（1483）公佈去年12月底止全年虧損擴大8倍至5384.6萬元，每股虧損12仙，不派末期息。







—首長寶佳（103）公佈去年12月底止年度扭虧為盈，賺1010萬元，每股盈利0.53仙，不派末期息。







—中國鋁業（2600）公佈，向控股股東中鋁公司收購中鋁上海40%股權，交易對價14.09億元人民幣。完成後，中鋁上海將為全資擁有。







—中國奧園（3883）以現金代價6.58億元人民幣，收購北京市豐台區右安門外大街2號樓迦南大廈B段-2辦公及B段-1、C段-10地下車庫，建築面積為1.5995萬平方米，作商品房的綜合用途。







—昆明機牀（300）公佈，現年57歲的獨立董事楊雄勝於上周日通過短訊向公司辭去董事職務。本月19日收到楊雄勝的的辭職短訊，經多次溝通及挽留未果；楊雄勝在兩日後的周二，再補交書面辭職報告。昆明機牀稱，楊雄勝因公司在會計訊息品質上一直不聽取改進的強烈建議，且懷疑公司高管在這方面有意舞弊，故申請辭去公司獨立董事等職務。