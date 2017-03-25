亞洲創富證券行政總裁潘鐵珊表示，業績期間料港股將繼續炒股不炒市，預期大市將維持上落市格局，恒指支持位於24000，上升阻力位於25000。
恒指周五高開68點，報24396點，開市初段持續攀升，一度升穿24400，最多升93點，高見24420，惟未能穩站24400之上，中午收市前更出現倒跌，午後大市於低位徘徊，最多跌64點，低見24263點，尾市再抽升，恒指重上24300，收報24358點，升30點或0.13%；國企指數收報10477點，跌9點或0.09%，成交金額833.72億元。
藍籌股昨個別發展，友邦（1299）、建行（939）、工行（1398）、中行（3988）及中移動（941）均偏軟，國壽（2628）、華潤電力（836）及中信股份（267）均跌逾1%。
滙控（005）及港交所（388）無升跌，騰訊（700）及平保（2318）齊升，瑞聲（2018）升逾2%，吉利（175）更升逾3%。
中海油（883）去年純利大跌97%，但仍優於預期，該股周五急升3.94%，成表現最佳藍籌；中石化（386）亦升1.14%，但中石油（857）則跌0.17%。
傳內地再閂水喉，銀聯停止內地客以銀聯卡於本港買樓，本地地產股昨個別發展，其中恒地（012）跌1.23%，新世界發展（017）更跌1.51%，成跌幅最大藍籌。長實地產（1113）股價未受影響，升0.46%。
輝山乳業（6863）周五早市急跌近九成，午後停牌，停牌前報0.42元，跌85%；其他乳業股個別發展，蒙牛（2319）升0.13%、合生元（1112）及雅士利（1230）齊升逾1%，原生態牧業（1431）則跌5.36%。