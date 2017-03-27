﻿特首選舉塵埃落定 證券界料地產股較利好

香港昨天終於選出林鄭月娥為新特首，但證券界普遍認為，林鄭月娥當選對整體港股影響輕微，但個別股份，例如地產股等則較利好，至於支持林鄭的選委的上市集團，亦不會有特別受惠。在選舉完結之後，投資者的焦點會再回到外圍市場，例如美國能否如期減稅等。



在林鄭的競選政綱之中，與投資市場較有關連的，主要為樓市政策以及推動金融業策略，前者對地產股有關，後者則對港交所（388）有較直接影響。她在政綱提出，成立專責小組檢視土地供應來源。至於金融發展方面，她則提出加強資助金發局以及推動債券通等。



美國總統特朗普撤回新醫保改革方案，市場擔心其減稅大計難實行，上周五杜指收市跌59點，報20596點，連續第七個交易日下跌，恒指上周五微升30點報24358點，耀才證券植耀輝料在特首選舉塵埃落定後，今日港股將呈拉鋸狀態，恒指波幅介乎200至300點之間。



麒麟金融集團主席曾永堅認為，由於市場早已預計林鄭勝出，因此消息只屬中性，對整體股市沒有特別影響。個別板塊方面，預計下屆政府樓市政策不會大變，選舉結果對地產股有輕微的正面影響。他續稱，如果林鄭敗選，市場會擔心勝出者會否獲中央委任，那時候才是政治因素主導，現在林鄭勝出，投資者會繼續留意經濟因素。



新鴻基金融財富管理策略師溫傑認為，在香港掛牌的股份當中，很多都是業務不在香港的中資股，或者是盈利來自海外的股份，本港的政治情況，對股市實際影響不大。有市場人士認為，各大地產商恒地（012）、新世界（017）、信和（083）、嘉華（173）、會德豐（020）、恒隆（101）等都提名林鄭參選，其中恒地李兆基、會德豐吳光正、信和黃志祥等更是她團隊的資深顧問，但因為林鄭已是眾多大集團支持的候選人，所以沒有財團會因林鄭當選而特別受惠。反而林鄭是中央支持人選，今番勝出預料中央對港的支持不減，中資來港投資仍會持續。



對於政府換屆，比富達證券研究部主管林嘉麒表示，政府換屆對市場來說有正面作用，因為通常新政府上場後都會有一些刺激經濟措施出台，以及目前大市氣氛不算太差，加上在外圍波動下港股相對穩定。對於林鄭月娥當選，林嘉麒稱對社會穩定性有提升，因為相信會沿用現屆政府的部份政策。假設是曾俊華當選，林嘉麒相信政策作風會與現屆政府的風格不同，市場需要一段時間適應。因此，林鄭當選，市場面對的不明朗因素較小。



另一方面，大華繼顯（香港）策略師李惠嫻表示，相信政府換屆不會對股市或樓市造成重大的影響，樓市政策方面她認為新政府會選擇一動不如一靜，如果樓市「撇辣」，樓市風險或會增加。李惠嫻指即使有如佔中般重大事件，對股市也只是有短暫的影響，她相信政府換屆不會左右股市。