﻿中石化賺464億 末期息增近兩倍 扭轉盈利連跌兩年趨勢

計及中期已派息0.079元，去年全年股息0.249元，較上年增加66%。全年派息比率高達64.6%，較上年增加約9個百分點，派息比率為2001年以來新高。
全年現金分紅總額為301億元人民幣，為上市以來最高。
中石化又為今年首季發盈喜，預期今年首季純利按年將增長150%左右，因國際原油價格按年大升，上游業務虧損減少；中下游業務市場需求穩定，盈利能力增加。去年首季純利僅61.9億元。
繼中海油（883）增加資本開支後，中石化也有同樣行動。
中石化去年資本支出764.56億元，今年資本支出約1102億元，較去年增44%，其中勘探開發支出505億，增加57%，同時將更加注重投資質量和效益，優化投資項目。
展望今年，中石化稱，國際油價仍將持續低位震盪，中國經濟保持穩定增長，境內成品油需求保持增長，消費結構進一步調整，境內石化產品的需求繼續穩定增長，產品逐步高端化。今年計劃生產原油2.9億噸，按年減少3%，生產天然氣8799億立方英尺，較上年多15%。
中石化指，上游業務力減高成本原油產量，控制生產成本，改善能源結構，大力增產頁岩氣。
中石化去年油氣當量產量4.31億桶，下降8.6%。境內原油產量下降14.6%，天然氣產量增加4.3%。全年原油加工量2.36億噸，按年下降0.4%。