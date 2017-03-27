﻿關注港銀企業文化 金管或親自跟進

金管局總裁陳德霖表示，銀行監管已經加強，但治本的方法還需銀行推動良好的企業文化，包括要改變以銷售為先的文化；又指若銀行董事會未能在1年內設立文化推廣委員會，金管局將作出跟進。



現時銀行的監管要求和複雜性大為提高，然而，陳德霖認為，外來的監管要求難以取代銀行本身的文和價值觀，因為監管機構不可能經常找來大量人手到銀行進行現場監管，故銀行要有效落實監管要求，必須具備良好的企業文化來作配合。



他指良好的文化和價值觀是由上而下，即由董事會牽動，再傳導致不同層次的員工。



今年3初金管局便就改革企業文化向銀行發出指引，其中要求銀行的董事會轄下須設立企業文化推廣委員會，如本身已有薪酬委員會的話，則可將兩者合併，並檢視員工的薪酬獎勵安排，因為「人係經濟動物，亦係道德動物，受這兩種力量拉扯」，如要有效推動企業文化，也需有適當的員工薪酬獎勵安排，否則員工很易出軌。



若銀行未能於1年內成立企業文化推廣委員會，該局將會作出跟進。他又認為銀行應設立員工舉報機制，防止違規問題發生。



金管局為推動穩善金融之道，除發銀行企業文化改革指引外，去年12月則向銀行發出提升銀行業獨立非執董專業能力指引。他指，因應指引，已見有些銀行增加了獨董的袍金，以及更換了任期達9年以上的獨董。而今年底至明年首季，金管局將檢視銀行落實相關指引的進度，並作出跟進；另將開班為獨董講解國際監管大形勢。



他認為獨董角色相當重要，「如未能發揮其應有角色，不如取消董事會。」