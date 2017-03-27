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﻿恒大美元債券 甘比牽頭購78億

2017-03-27 列印
　　華人置業（127）大股東劉鑾雄（大劉）終極分身家後，其太太「甘比」陳凱韻坐擁逾500億身家。據悉，由甘比牽頭，與劉氏家族及幾位投資友好，大手認購10億恒大的美元債券。而目前劉氏家族持有恒大逾17億美元（約132億港元）債券，投資回報理想，估計每年收取債息逾12億港元。是次劉氏家族再大手認購，足以證明甘比與劉氏家族對該集團信心十足。

　　恒大早前分多次合共發行本金總額25億美元債券及優先票據。

  據了解，今次投資是由甘比牽頭，她今次全取恒大發行的4成債券，以最高票面年利率9.5厘計算，每年可收息9500萬美元（約7.41億港元）。
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