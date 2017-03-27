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﻿平保續看好 新業務價值增長

2017-03-27 列印
　　平保（2318）首席財務官姚波指出，內地保險業務快速擴張，反映平保未來盈利動力的關鍵指標－－新業務價值，在今後5至10年仍將保持雙位數增長。

  過去兩年，平保的新業務價值按年分別大幅增長40.4%及32.2%，新保單增長強勁。

  姚波接受訪問時預期，「未來5至10年該指標仍將延續過去幾年的增長動能和趨勢。」除了業務增速，平保更關注業務品質。

　　去年內地「險資舉牌」（投資上市公司）的激進投資行為，惹來廣泛爭論，最後保監會出手封殺。姚波認為，有的險企可能保費增長很快，但出現了跟市場規律不太一致的行為。現在不理性的行為受到監管，健康發展的公司受到鼓勵，對平保有利。

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