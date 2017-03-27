﻿市場簡訊

—中國海航斥資4.46億美元（約34.79億港元），分兩階段向英國Old Mutual收購其持有的美國資產管理業務25%股權；首批9.95%持股，將以每股15.3美元於30日內完成交易，第二批15%持股作價每股15.75美元，將於下半年購入。完成後，Old Mutual持有該美國業務權益將由50.8%降至約26%。







—德國復興信貸銀行被揭露2月時因系統出錯導致單筆交易被重複數次，誤向4間銀行轉帳50多億歐羅（超過420億港元），還幸及時發現及已追回款項。該行曾於2008年雷曼兄弟申請破產引發金融危機當天，誤向雷曼轉帳逾2億歐羅。







—波音公司將旗下生產的噴射客機今年加價2.2%，以反映成本上漲；公司去年沒調整產品價格，上一次加價是2015年7月。調整產品價格後，波音客機系列中體積最小的波音373-700型客機，平均售價為8240萬美元，而雙引擎載客量超過400人的波音777-9型客機，售價為4.088億美元。







—德意志銀行打算在英國脫歐後，將改行總部遷入倫敦金融城。據悉，德銀正與英國發展商Land Securities Group獨家洽商，租用金融城內正在興建的商業大廈「21 Moorfield」，租約25年，而德銀將於2023年陸續進駐。這是繼法國農業信貸銀行去年延長其英國總部辦公室租約至2025年之後，又一歐洲大行，承諾英國脫歐後繼續駐紮當地。







—儘管不少跨國大行減派花紅，瑞士信貸銀行卻反其道而行，增加花紅來留住人才。據瑞信上周五發表的周年報告稱，該行雖然受訴訟相關開支拖累連續兩年錄得虧損，該行員工2016年的花紅儲備仍增加6%，至30.9億瑞郎（約242億港元），旨在防止投行和亞洲營運部門的人才流失。







—紫金礦業（2899）公佈，去年全年盈利18.4億元（人民幣‧下同），上升11%；每股盈利0.09元。不派末期息。營業收入788.51億元，上升6.12%。



天能動力（819） 公佈去年全年盈利為8.58億元（人民幣，下同），升40%。每股盈利0.76元。營業額增加20.65%至214.8億元。毛利率上升0.21百分點至13.85%。每股末期股息25.60港仙。







—秦港股份（3369）發盈喜，預期今年3月底止季度淨利潤上升不低於2倍，因吸引客戶、穩定貨源等措施得到顯效，吞吐量增長，導致淨利潤增加。







—中國金控（857）發出盈利警告，預期去年全年將虧損4.78億港元，比2015年擴大10倍。虧損主要來自終止確認其他金融資產、物業、廠房及設備之虧損，投資聯營公司，股份支付開支及提早贖回承兌票據。







—叁龍國際（329）公佈截至2016年12月31日止全年業績，由盈轉虧，虧損近4.5億，每股虧損42仙。







—正業國際（3363）公佈去年全年股東溢利9.16億元，升1.2倍。每股末期息5.5分。