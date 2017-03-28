﻿恐慌指數近月高位 杜指八連跌 曾插183點

美股周一早段延續上周五特朗普政府無法通過醫保改革法案所引發的跌市，杜指步入八連跌，初段曾跌183點，跌至20400點水位。大市由金融股和工業帶頭下跌，而油價下跌亦利淡能源類別股份。VIX指數昨日攀上14.6點，是去年11月10日以來最高。截今晨四時，杜指收報20550點，跌45點。



杜瓊斯工業平均指數收市報20550點，較上周五跌45點；納斯達克指數收市報5840點，較上周五升11點。滙控（005）美國預託證價格報63.21港元，較香港收市價升0.46港元；中移動（941）美國預託證價格報86.57港元，較香港收市價升0.37港元。



特朗普稅改恐遇阻



昨日經濟數據淡靜，市場注意力仍放在特朗普政府上周五無法通過的撤除醫保的改革法，特朗普則表示，已準備躍入稅制改革的方案，但眾院議長賴恩稱，醫保改革法落空，將會令稅制改革前途更加艱難。



稱作恐慌指數的VIX指數昨日攀上14.6點，是去年11月10日以來最高。美匯指數昨日曾跌至98.858點，較上周五跌0.77%，幾乎蒸發11月8日大選以來的升幅。



特朗普推行新政障礙重重，市場憂慮美股或出現大幅調整，港股昨日亦跟隨美股反覆向下，最多曾跌逾200點，尾市跌幅略為收窄。恒指收市報24193點，下挫164點，相當於0.7%跌幅。國企指數收報10362點，跌115點，相當於1.1%跌幅。成交金額890億元，仍屬於活躍水平。



滬深「北水」僅3.5億



不過，深港通南下資金昨日只有1.83億元人民幣，數額是歷來最少。至於滬港通南下資金亦只有1.71億元人民幣，是本月初以來最少。



個別股份方面，內地多個省市推出調控樓市措施，包括北京禁止商辦地產項目售予個人買家，而中山則有限購令，暫停發展商向擁有3個或以上單位的中山戶籍居民賣樓。至於江蘇亦有收緊按揭條件的措施，內房股全線下挫。綠城中國（3900）昨急挫11.6%，世茂（813）及富力（2777）齊跌逾6%。中國海外（688）亦跌逾4%，為跌幅最大藍籌。



藍籌股昨普遍向下，但聯通（762）獲多家大行唱好，逆市漲0.6%。招商局港口（144）逆市升1.1%，已成為表現最佳藍籌。此外，美圖（1357）上周公佈的去年業績，錄得虧損擴大，股價跌勢未止，昨天大跌16.9%，收市報12.88元。



英皇證券研究部總監陳錦興指，港股本身已累積不少升幅，有一定回吐壓力，加上市場開始質疑特朗普的施政能力，港股業績期又已接近尾聲，港股缺乏上升催化劑，料後市將續於24000點至24600點之間上落。