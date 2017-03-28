﻿恐慌指數近月高位 杜指八連跌 曾插183點

杜瓊斯工業平均指數收市報20550點，較上周五跌45點；納斯達克指數收市報5840點，較上周五升11點。滙控（005）美國預託證價格報63.21港元，較香港收市價升0.46港元；中移動（941）美國預託證價格報86.57港元，較香港收市價升0.37港元。
特朗普稅改恐遇阻
昨日經濟數據淡靜，市場注意力仍放在特朗普政府上周五無法通過的撤除醫保的改革法，特朗普則表示，已準備躍入稅制改革的方案，但眾院議長賴恩稱，醫保改革法落空，將會令稅制改革前途更加艱難。
稱作恐慌指數的VIX指數昨日攀上14.6點，是去年11月10日以來最高。美匯指數昨日曾跌至98.858點，較上周五跌0.77%，幾乎蒸發11月8日大選以來的升幅。
特朗普推行新政障礙重重，市場憂慮美股或出現大幅調整，港股昨日亦跟隨美股反覆向下，最多曾跌逾200點，尾市跌幅略為收窄。恒指收市報24193點，下挫164點，相當於0.7%跌幅。國企指數收報10362點，跌115點，相當於1.1%跌幅。成交金額890億元，仍屬於活躍水平。
滬深「北水」僅3.5億
不過，深港通南下資金昨日只有1.83億元人民幣，數額是歷來最少。至於滬港通南下資金亦只有1.71億元人民幣，是本月初以來最少。
個別股份方面，內地多個省市推出調控樓市措施，包括北京禁止商辦地產項目售予個人買家，而中山則有限購令，暫停發展商向擁有3個或以上單位的中山戶籍居民賣樓。至於江蘇亦有收緊按揭條件的措施，內房股全線下挫。綠城中國（3900）昨急挫11.6%，世茂（813）及富力（2777）齊跌逾6%。中國海外（688）亦跌逾4%，為跌幅最大藍籌。
藍籌股昨普遍向下，但聯通（762）獲多家大行唱好，逆市漲0.6%。招商局港口（144）逆市升1.1%，已成為表現最佳藍籌。此外，美圖（1357）上周公佈的去年業績，錄得虧損擴大，股價跌勢未止，昨天大跌16.9%，收市報12.88元。
英皇證券研究部總監陳錦興指，港股本身已累積不少升幅，有一定回吐壓力，加上市場開始質疑特朗普的施政能力，港股業績期又已接近尾聲，港股缺乏上升催化劑，料後市將續於24000點至24600點之間上落。