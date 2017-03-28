﻿捲輝山乳業債務危機 招行夥債委員研拆彈 九台農商行曾跌10%

輝山乳業（6863）債務危機仍在擴散。其中一間債權人、招行（3968）副行長兼董事會秘書王良昨確認，招行在境外為輝山乳業牽頭安排過2500萬美元（約1.94億港元）的銀團貸款，另在境內提供2200萬美元（約1.71億港元）的貸款。招行非常關注及重視事態的發展，會與當地銀監局、債權人組成的債務委員會共同研究下一步方案。



繼平安銀行後，招行是第二間公佈對輝山乳業貸款情況的銀行。王良昨天在招行業績會上表示，遼寧省銀監局上周五召開輝山乳業債權人工作會議，已成立債權人委員會處理事件，並希望盡快達成解決方案，王良稱：「爭取各債權人共進退。」



輝山乳業債務爆煲事件，受牽連的債權銀行達23間，以及逾10間融資公司，牽連範圍很廣。受其拖累，來港上市不足三個月的吉林九台農商銀行（6122）昨天股價勁插，昨天收報4.82元，跌8.71%，早段更跌逾10%，創1月12日上市以來最大單日跌幅，成交9900萬元。



據港交所數據，1月12日九台農商行掛牌之初，輝山乳業董事長兼總裁楊凱出資5.38億元，以發行價4.56元作價，買入1.18億股九台農商行H股，成為後者的主要股東。外電昨報道，楊凱通過其控股的冠豐持有九台農商行15.55%股份。澎湃新聞曾報道，九台農商行還為輝山乳業提供18.3億元授信額度。



遠東宏信澄清無來往



中國中化集團旗下融資租賃業務分支－－遠東宏信，昨天則發佈澄清公告，撇清與輝山乳業無任何業務關係。遠東宏信稱，該公司與輝山乳業並不存在融資租賃應收帳款，也沒有任何其他業務關係。



另外，招行不良貸款已大致見頂。王良表示，雖然去年招行的不良貸款率及不良貸款餘額均有上升，但幅度按年已經大幅收窄，而且關注類貸款比例、逾期貸款率、信用成本均降年下降，相信今年不良率上升勢頭會得到遏制。去年底招行不良貸款率1.87%，按季持平。有關分紅政策，董事長李建紅稱，招行的派息比率一直維持在30%水平，今後仍將維持穩健合理的分紅水平。



上證指數創今年新高



股市方面，滬股衝高至今年新高，惟午後回落。上證綜合指數收報3266點，跌2點或0.08%。深證成指數收報10581點，跌64點或0.61%；創業板指數收報1947點，跌17點或0.90%。



盤面上看，港口、軍工、造紙等板塊造好；白酒、煤炭、種植業等板塊跌幅居前。上周五大漲的一帶一路板塊分化嚴重，龍頭股西部建設（002302）盤中多次衝擊漲停未果，僅有一帶一路分支港口板塊表現較好，連雲港（601008）帶動港口航運板塊漲幅居前。